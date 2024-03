“Rechacé el ofrecimiento del presidente de liderar el DPS”: Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero aseguró, a través de redes sociales, que el presidente Gustavo Petro le ofreció la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS), sin embargo, rechazó la propuesta.

“No ando buscando puestos. Rechacé el ofrecimiento del presidente de liderar el Departamento de Prosperidad Social”, escribió en su cuenta de X. Además, explicó por qué tomó dicha decisión.

“Este año estaré concentrado en la empresa que me da la independencia económica; en mi familia: Diana, Maia y Aleia a las que les debo tiempo después de enfrentar 4 años a las mafias en Medellín; y preparando una propuesta de futuro para el 2026″, añadió.

En la misma línea dijo: “un político tradicional no hubiera rechazado un presupuesto como el del DPS: 11 billones al año. Incluso más grande que el de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, no somos esa clase de políticos. No nos mueve el presupuesto, nos mueve el futuro. En 2026 seremos esa opción de futuro”.

La entidad, que hasta hace algunas semanas estuvo a cargo de Laura Sarabia, va a ser dirigida por el exsenador Gustavo Bolívar.