Premios Óscar 2024: ¿Dónde ver en Colombia todas las películas nominadas?

Los Premios Óscar, considerados como la máxima distinción en la industria cinematográfica, se celebrarán el 25 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles. La ceremonia, que comenzará a las 8:00 p.m. hora de Colombia, será una noche llena de glamour y reconocimientos a las mejores películas del año.

La lista de nominaciones, anunciada por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, fue liderada por ‘Oppenheimer’ con 13, seguida por ‘Poor Things’ con 11 y ‘Killers of the Flower Moon’ con 10.

En la categoría de Mejor Película, fueron seleccionadas las cintas ‘Oppenheimer, ‘Poor Things’ y ‘Barbie’, como se había anticipado, las cuales competirán con otros siete títulos más: ‘Killers of the Flower Moon’, ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘Maestro’, ‘Past Lives’, ‘The Holdovers’ y ‘The zone of interest’.

Además, la película española ‘La sociedad de la nieve’, de Juan Antonio Bayona y que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, logró dos nominaciones: Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería.

Películas nominadas en carteleras colombianas:

Este año, la cartelera colombiana nos brinda la oportunidad de disfrutar de algunas de las películas nominadas a los Premios Óscar 2024. A continuación, conozca cuáles de las principales películas nominadas se encuentran en los cines del país, para que pueda disfrutarlas antes de la gran noche.

Los que se quedan, The Holdovers

Paul Hunham, un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio americano, se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para velar por un grupo de estudiantes que no tienen a dónde ir. Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas, y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder un hijo en Vietnam.

Categoría: Mejor Película, Mejor Actor (Paul Giamatti) o Mejor guion original.

Disponible en: Cinemark y Procinal

Pobres Criaturas, Poor things

La increíble historia sobre la fantástica evolución de Bella Baxter, una joven devuelta a la vida por el brillante y poco ortodoxo científico, el doctor Godwin Baxter. La película ha sido elogiada por su humor negro, la actuación de Emma Stone y la dirección de Yorgos Lanthimos.

Categoría: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Actriz (Emma Stone)

Disponible en: Cine Colombia y Cinemark

Vidas Pasadas, Past Lives

Un drama romántico que narra la historia de dos amigos de la infancia que se reencuentran años después. La película ha sido elogiada por su guion, las actuaciones y la dirección de Celine Song.

Categoría: Mejor Guion Original, Mejor Actriz de Reparto (Greta Lee).

Disponible en: Algunas salas de Cinecolombia.

Anatomía de una Caída

Una mujer es sospechosa del asesinato de su marido, y el hijo ciego de ambos se enfrenta a un dilema moral como único testigo.

Categoría: Mejor Guion Original, Mejor Actriz (Valeria Bruni Tedeschi)

Disponible en: Algunas salas de Cinecolombia.

El niño y la garza

Un joven llamado Mahito tras perder a su madre se aventura en un mundo donde habitan vivos y muertos, un lugar fantástico donde la vida encuentra un nuevo comienzo. Un relato semi-autobiográfico en homenaje a la amistad, de la mente del maestro de la animación Hayao Miyazaki.

Categoría: Mejor Película de Animación

Disponible en: Algunas salas de Cine Colombia y Cinemark

The Zone of Interest

El comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa Hedwig, se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una casa y un jardín junto al campo.

Categoría: Mejor Guion Adaptado

Disponible en: Cine Colombia

Perfect Days

Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

Categoría: Mejor Película de habla no inglesa

Disponible en: Cine Colombia

The Color Purple:

Adaptación musical de la novela de Alice Walker sobre las luchas de toda la vida de una mujer afroamericana que vive en el sur a principios del siglo XX.

Categoría: Mejor Actriz de Reparto (Taraji P. Henson)

Disponible en: Algunas salas de Cine Colombia.

Mi amigo el robot

DOG vive en Manhattan y está cansado de estar solo. Un día decide comprarse un robot para que lo acompañe, con el que entabla una estrecha amistad bailando al ritmo de la Nueva York de los años 80. Una noche de verano, DOG se ve obligado a abandonar a su amigo robot en la playa. ¿Podrán volver a encontrarse?

Categoría: Mejor película de animación.

Disponible en: Cinecolombia, Cinemark, Cinépolis y Procinal.