Al Oído | “A las calles a defender a Colombia del petrogobierno!”: Jaime Arizabaleta

Arrancamos semana al oído de una frase que suena muy fuerte: ¿ahora o nunca?

Desde hace un mes exactamente empezamos a ver esa frase en distintas redes sociales con una campaña de expectativa, después a comienzos de febrero empezamos a ver como el abogado Jaime Arizabaleta conocido por sus posturas y activismo, empezó a citar a una marcha el próximo 6 de marzo, a esto se sumaron muchísimas voces que ojo no son solo de la oposición, para la muestra de un botón el senador JP Hernández también se sumó.

La marcha será en diferentes ciudades del país y ojo, la organizan ciudadanos a los que se han sumado distintos políticos que son de sectores de la oposición.

Al oído de Jaime Arizabaleta quien nos cuenta por qué saldrán a marchar este miércoles 6 de marzo.

“Saldremos a marchar porque este Gobierno ha engañado a todos, porque no es posible que mientras el bolsillo cada vez se nos aprieta más a los ciudadanos de a pie, él y su familia sigan derrochando, salimos a marchar para decirle no a las reformas, salimos a marchar porque no vamos a rendirnos mientras se reparten el país los bandidos. Salimos a marchar porque es necesario hacer respetar nuestra institucionalidad "

Al tiempo se encuentran voces de rechazo de personas del gobierno y congresistas, que dicen no comprender por qué sale la oposición a las calles si el país va perfectamente olvidando todos los casos de corrupción que se han conocido. Al tiempo, no dudo que después de que las calles se llenen el presidente salga con otra película de su imaginación diciendo que viene un golpe blando, ya sabemos que necesitan un distractor para poder volver a su lugar seguro que es en campaña y victimizándose.

El senador Miguel Uribe también ha sido de los que más ha convocado a la marcha mencionando “Es ahora o nunca, a marchar este miércoles 6 de marzo para exigir transparencia y austeridad.

Respeto por nuestras instituciones, no puede ser que después de todos los escándalos Benedetti sea embajador y Sarabia tenga tanto poder. Vamos a marchar porque Colombia no va a repetir ejemplo de otros países hermanos. El responsable de la corrupción de los carrotanques es Petro. “Este es solo es el comienzo de un nuevo carrusel de contratación con el que Petro y sus aliados se llenan los bolsillos.

A la invitación a la marcha del 6 de marzo se han sumado los senadores Miguel Uribe, JP Hernández, María Fernanda Cabal, veedurías ciudadanas, líderes de opinión como Diego Santos y partidos políticos.

Gremios de seguridad en Bogotá prometieron salir junto al Concejal de la seguridad Julian Uscátegui. Centro Democrático, Salvación Nacional, Cambio Radical y algunas personas de Colombia Justa y Libres acompañarán la marcha.

En Cambio Radical la Representante Carolina Arbelaez ha invitado a las calles así como el Concejal de Bogotá Rolando González, de la necesidad de defender el país . “La inseguridad no nos puede arrinconar más, la incertidumbre que genera el gobierno no puede seguir siendo el día q día, el presidente debe saber que los colombianos estamos unidos para defender nuestras instituciones y que, estaremos vigilando la forma en la que manejan los recursos y entidades.

El problema no es que lleguen activistas, el problema es que a hoy el cambio no ha hecho nada más allá de generar escándalos y de presentar casos de corrupción que desdibujan cualquier mejora que decían querer hacer. Lo sucedido en la Guajira no tiene presentación. Colombia se respeta”, Rolando González.