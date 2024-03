¿Cuáles son los riesgos de la cirugía de cadera?

El ortopedista Diego de Francisco Jiménez, especialista en cirugía de cadera y preservación articular, habló en Salud y Algo Más sobre la cirugía de cadera, sus riesgos y cuidados.

Según el experto, se recurre a la cirugía de reemplazo articular cuando el paciente presenta una sintomatología muy marcada de artrosis, y demasiado dolor. “Si la persona no se puede mover o no puede salir a caminar porque tiene un daño a la cadera va a su cambiar la vida y esta cirugía se hace con el fin de que la persona tenga una nueva forma de vivir y que su locomoción no se vea afectada”.

Asimismo, señaló que esta cirugía se puede hacer en pacientes jóvenes, ultra jóvenes y en ancianos.

En cuanto al postoperatorio de esta cirugía, el especialista señaló que para esta intervención no hay ningún tipo de postración ni de restricción en el momento de apoyo e iniciar la locomoción.

“La cirugía se hace es para que empiece a caminar y que no le duela a la persona”, comentó.

