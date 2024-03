Hay complicidad entre bandas criminales y Gobierno de Haití: según policía de ese país

En diálogo con La W, Francisco Occil, portavoz del Sindicato Nacional de Policías Haitianos, habló sobre la preocupante situación en Haití, marcada por la fuga masiva del 97 % de los reclusos de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, la principal cárcel del país, así como los persistentes ataques de bandas armadas que han sumido a la nación en una crisis de seguridad.

Según Occil, en los últimos días, especialmente el pasado jueves, hubo una serie de ataques por parte de bandas criminales, que ejercen un control virtual sobre todo el país, hacia algunos centros penitenciarios, en particular los civiles. “El resultado es lo que vimos este fin de semana”, con la fuga de 3.597 presos, de un total de 3.696, de la mayor cárcel de Haití, y otros 1.400 reclusos, aproximadamente, de una segunda prisión de Puerto Príncipe. “Esta era una situación previsible, le avisamos al Ministerio del Interior que iba a ocurrir, pero no hubo ninguna reacción”, afirmó.

“La realidad es que la fuerza de la Policía es casi inexistente, es muy débil y poco efectiva. La Policía no tiene los medios profesionales ni materiales para responder ataques de las bandas organizadas armadas que, en algunos casos, están mejor equipadas que la propia” autoridad, subrayó Occil en la entrevista.

Desde la propia institución se ha “exigido” al Gobierno haitiano “más personal y más material para hacer frente” a la crisis de seguridad “porque no tienen los medios”, indicó el portavoz del Sindicato, añadiendo que “la Policía es incapaz de garantizar la seguridad en Haití”.

Occil también destacó cómo la crisis que afronta Haití actualmente, la cual empeoró desde el magnicidio de Jovenel Moise en 2021, beneficia a las autoridades gubernamentales, quienes encuentran en el caos una oportunidad para mantenerse en el poder, perpetuando así la situación dramática que vive el país. Las bandas criminales mantienen el status quo. “Es una crisis absoluta de seguridad que resulta insuperable”.

Si bien el invitado aseguró que los 17 colombianos que estaban en la cárcel civil de Puerto Príncipe durante la fuga permanecen a día de hoy en el centro penitenciario, La W estableció que los exmilitares fueron trasladados a la Dirección Central de la Policía Judicial y se encuentran en buen estado de salud, de acuerdo a Marc Antoine Maisonneuve, abogado de los colombianos en Haití. Los que sí se quedaron en la prisión “están bajo vigilancia permanente”, dijo Occil.

Intervención de Kenia en Haití

El pasado viernes, Haití firmó un acuerdo con Kenia para que Nairobi despliegue alrededor de 1.000 policías en el país caribeño con el fin de mitigar la crisis que afronta la isla. Sobre esto, el portavoz del Sindicato Nacional de Policías Haitianos aseveró que “no esperan gran cosa”. Esta intervención extranjera no sería la primera en suelo haitiano. Ya ha dos precedentes: en 1994 y en 2004. Occil explicó en la entrevista que “no se obtuvo ningún resultado” en ese entonces.

Los policías haitianos están listos “para colaborar, para trabajar juntos, para avanzar en el restablecimiento de la seguridad del país y protección del territorio. En vez de enviar tropas, necesitamos que la comunidad internacional nos entregue a la Policía Nacional Haitiana municiones y material armado que sea efectivo y que sirva en la lucha contra quienes siembran el terror en la ciudad”, pidió.

Complicidad del Gobierno del primer ministro Ariel Henry con las bandas criminales

Occil fue contundente al aseverar que “no hay ninguna duda de que el Gobierno del primer ministro Ariel Henry es cómplice. No hay ninguna explicación de que las autoridades, en particular el Estado, se muestren absolutamente incapaces de controlar esta situación. Es claro que el Estado de Haití nunca ha asumido una estrategia real para erradicar a estos grupos violentos. No existe y no se ve voluntad política para combatir la situación. El Gobierno está de lado de esos grupos porque le ayuda a permanecer en el poder. Hay complicidad entre las bandas criminales y el Gobierno”.

Conforme a lo expresado por Occil en La W, los grupos armados en Haití tienen muchas formas de financiamiento. Secuestros, complicidad de comerciantes, apoyo del propio Gobierno, extorsión a civiles, apoyo extranjero en dinero y armas por la inexistente autoridad aduanera son algunas de las maneras que estas bandas obtienen recursos.

Escuche la entrevista completa a continuación: