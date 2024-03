Hay equipos que no juegan a nada en la A: Teófilo en su debut con el Real Cartagena

Cartagena

Con un gran aforo debutó el futbolista colombiano Teófilo Gutiérrez, en el estadio Jaime Morón con el equipo Real Cartagena, que enfrentó al Boca Juniors de Cali en el torneo Betplay de la primera B del fútbol colombiano.

“Contento con esa hinchada amarilla que vino a respaldarnos, que vino a ver buen fútbol, creo que así van a ser de ahora en adelante los 7 partidos que quedan, los 6 acá de local, más las finales, los rivales se van a encontrar con estadio lleno”, expresó Gutiérrez.

Añadió, “viendo partidos me sentía raro porque ahorita mismo hay equipos que no juegan a nada en la A, entonces la B se ha vuelto muy importante por cómo se van armando los equipos, la calidad de los entrenadores que hay”.

En el encuentro, Teo con una jugada asiste a su compañero Miguel Murillo, delantero que marcó el primer gol de la jornada.

“En este momento estamos en duelo por la derrota, hacemos las cosas en teoría bien, pero nos falta contundencia arriba, eficacia. Cuando les devolvimos la pelota en el primer tiempo tuvimos cuatro-cinco contras muy claras para hacer daño y no se puedo concretar, ineficacia nuestra lo reconozco. Pero el gol, primero hay faul y hay mano en el gol del Real, entonces ahí se desequilibra el partido, no es desestimar ni justificar la derrota porque al final pienso que me ganan bien, pero un gol con un faul que hubo porque hay un empujón; fuera de eso Miguel Murillo baja la pelota con la mano es doble error, doble sanción, hay mano y hay faul y ahí el partido se va 1-0″, dijo el técnico del Boca Juniors de Cali, José Manuel Rodríguez Becerra.

En el segundo tiempo Real Cartagena anotó su segundo gol, un remate del paraguayo Ariel Bonifacio Roa Benítez.

“En el segundo tiempo salimos, seguimos proponiendo, seguimos buscando y ellos al final aprovechan una contra en un excelente gol de Roa, un remate impecable, golazo”, manifestó el técnico del Boca Juniors de Cali, José Manuel Rodríguez Becerra.

Reiteró, “pero yo pienso que el partido se desequilibra en el 1-0, con un gol que con el respeto que se merece el árbitro, no estoy diciendo que el Real no ganó bien, es una falta 100% arbitral”.

“Tuvimos 7 o 8 tiros de esquina en el primer tiempo, 3 o 4 faul de costados que no fueron bien utilizado. Le falto al equipo eficacia, poder resolutivo individual y colectivo, creo que no es fácil manejarle la pelota a un equipo como Real Cartagena con el escenario que ellos tenía: un estadio lleno, una muy buena cancha, su hinchada a favor, pienso que por momento vi a la gente disfrutando del espectáculo de ambos equipos; un equipo como Boca que llevaba una propuesta importante frente a una respuesta de un Real que no encuentra el camino, que el gol llega con un faul y una mano, y un boca que buscaba”, siguió diciendo el técnico del Boca.

Aseguró, “creo que tuvo los mejores ataques en el primer tiempo. Ya en el 1-0 lógicamente tienen jugadores de jerarquía, le dan manejo, tienen un gran técnico y ya ellos manejan mejor la situación hasta que consiguen el segundo gol”.

Por su parte el técnico del Real Cartagena explicó que, hubo momentos en que el partido se puso incómodo porque no lo definía el equipo, “pero no dejar insistir, al final se gana un partido merecido pero luchado (…) Buen partido, sin ser un elegante partido”.

“No era un partido fácil, Teo no había entrenado sino un entreno y medio con su equipo, estaba muy reciente llegado; salió el líder que era Marrugo que desde el primer día que llegó comenzó a liderar y sus compañeros lo veían, hoy se veía en el juego todos buscaban a Teo porque querían que asumiera ese liderazgo”, dijo el técnico Alberto Suárez.

Los cartageneros y visitantes que apoyaban al Real Cartagena se fueron felices tras su triunfo, con ansias esperan el debut de Luis Fernando Sandoval quien llegó al equipo para lograr junto con los demás el ascenso a la A.

“Sandoval es amigo conocido, creo que en el equipo él se tiene que acomodar, tiene que entrenarse, tiene que esperar, ganarse un lugar. Esperamos que Marrugo se recupere porque él es fútbol en Cartagena, la gente también viene a ver su juego, él es un líder para nosotros. Sandoval va a ir encontrado su espacio de apoco”, dijo Teófilo Gutiérrez.

El técnico del Real añadió, “yo cuando saludé ahora al Chino le dije que teníamos una conversación pendiente, porque no puedo soportar que le tiren toda la responsabilidad a él, la responsabilidad es de todos, el Chino viene con las cualidades a aportarle al equipo. No sé si su debut sea el lunes con el Unión, es posible, pero vamos a verlo entrenar primero”.

Los cartageneros respaldaron su equipo llenando el estadio Jaime Morón. El director general del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, Campo Elías Therán, destacó que se evidencia en la ciudad una nueva realidad en torno al deporte y particularmente con el futbol profesional.

“Estamos frente a un desafío no solamente deportivo, sino también de carácter económico y social, porque con el sueño del ascenso del Real Cartagena, vendrán grandes oportunidades para la generación de más recursos en el turismo y en varios sectores productivos; se crearán más empleos, se proyectará la ciudad como destino turístico-deportivo, pero ante todo habrá un nuevo factor de identidad que unirá más a los cartageneros para seguir avanzando en materia de desarrollo y bienestar, de la mano del deporte”, sostuvo Campo Elías.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló, “lo que estamos presenciando este domingo es coherente con nuestro propósito de reconciliar a Cartagena, para así poder restaurarla y transformarla”.

más de $357 millones vendidos en taquilla reportó el equipo deportivo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el aforo total de estadio Jaime Morón.

“¿Hace cuánto no veíamos el Jaime Morón así ?, esto es Real, esto es unión entre todos los sectores de la sociedad, esto es recuperar el orgullo de haber nacido en esta tierra. Esto es Gobernación y Alcaldía trabajando en equipo”, expresó Yamil.

Aseveró, “día de contrastes: por un lado, Feliz de que juega Real Cartagena, ver cómo una ciudad se está uniendo entorno a propósitos conjuntos. Por otro lado, preocupado por mí departamento 43 de 46 Municipios en calamidad pública, aún siguen sin llegar carrotanques o alguna otra ayuda”.

Después de 10 años en los barrios vuelve a hablar de Real Cartagena, nuevamente la esperanza de los hinchas con su equipo se reconcilia, con el sueño del ascenso del Real Cartagena a la A.