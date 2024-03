La fuente no formal por la que Nicolás Petro se queja ante Comisión de Disciplina Judicial

Al despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta de la Comisión de Disciplina Judicial, llegó una ampliación de pruebas de Nicolás Petro, por la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del fiscal Mario Burgos, por presuntamente haber filtrado su interrogatorio.

En el que aprovechó para argumentar porque, al parecer, Burgos no tenía el sustento para emitir la orden de captura en su contra, señalando que apareció una fuente “no formal” que le dice a la Fiscalía General de la Nación, que Nicolás Petro se encuentra delinquiendo con Laura Ojeda para ocultar bienes, lo que da lugar para una orden de vigilancia.

Según Petro, como no hubo resultados, la fuente “no formal” aparece de nuevo el 23 de julio de 2023, en la que señala que Nicolás Petro y Laura Ojeda saldrán del país para Cuba o Venezuela, se realizan varias interceptaciones que, al parecer, tampoco arrojan ningún resultado. Ahora, Nicolás Petro se dirige a la magistrada, diciendo que en el aporte probatorio queda en evidencia que el fiscal Mario Burgos basó la orden de captura en esta fuente “no formal”: “En estos documentos podrá evidenciar el despacho, que el fiscal Mario Burgos, basó la solicitud de mi captura en la información dada por una fuente no formal que, supuestamente acudió a la Fiscalía en dos ocasiones: mayo y julio. La identidad de la fuente no ha sido revelada como lo dispone la norma penal, pese a la insistencia de mis apoderados”, dice el documento.

Foto: documento Ampliar

Finalmente, Nicolás Petro, sostiene que la interceptación a los representantes legales de la empresa Lost Prevention, señalada de presuntamente ser la que “lavaría el dinero que se obtuvo de hombres como Lopessierra y Gabriel Hilsaca”, para la financiación de la campaña Petro presidente, tampoco se tuvo ninguna información.

Foto: documento Ampliar

Con este documento, Petro le pide a la Comisión de Disciplina Judicial evaluar lo pertinente en el proceso disciplinario que se adelanta contra Mario Burgos.