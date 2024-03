“A Dorlan Pabón me gustaría verlo en el Once Caldas algún día”: ‘El Arriero’ Herrera

En la actual liga colombiana 2024-II, el Once Caldas ha ganado cuatro partidos, empatado tres y perdido tres y se ubica en la séptima posición, una situación que, sin duda, representa una importante mejoría frente a los últimos campeonatos. Hernán Darío Herrera, ‘El Arriero’, estuvo con Peláez y De Francisco en La W hablando sobre el presente del cuadro albo.

“Nunca está uno tranquilo, se sacaron dos buenos resultados por fuera, el deseo nuestro es estar en los 8, para nosotros, cada partido, es un partido aparte”, explicó Herrera sobre el momento que atraviesa el equipo.

“Nosotros estamos tranquilos con Dayro (Moreno), él está buscando el récord, pero no por eso hemos dejado de jugar”, detalló el entrenador sobre la posición de la nómina respecto al juego del destacado delantero, que está a puertas de convertirse en el máximo goleador del fútbol profesional colombiano.

“Yo estuve en la época en la que Ochoa reencauchó a Cañón, a mí me gusta Dorlan lo que representa para un equipo, Jefferson Duque me gusta, no es que el Once los vaya a contratar, pero a uno le gustaría tenerlos. Ojalá algún día uno tenga a Dorlan Pabón acá en el Once, si él quiere venir, tendría las puertas abiertas”, afirmó Herrera sobre su deseo de tener jugadores de experiencia en Manizales.

“Los jugadores de experiencia son los que empujan a los más jóvenes”, sentenció el ‘Arriero’.

Escuche la entrevista completa a continuación: