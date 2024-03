No pueden decir que a mí me sacaron del sombrero: Carlos Carrillo, nuevo director de UNGRD

En diálogo con Sigue La W, Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aseguró que “no tengo ese dilema entre activistas y tecnócratas porque a mí me pueden decir que tampoco soy bachiller, aquí hay una cosa que a mí me divierte mucho y es que hay un gran revuelo porque yo soy diseñador industrial, como si eso fuera pecado. Yo creo que muchas personas ni siquiera saben qué es, lo cual es entendible. Yo hice la mitad de mi carrera en arquitectura. Si yo fuera abogado nadie me estaría diciendo nada”.

Carrillo, quien fue concejal de Bogotá, habló sobre su hoja de vida y recorrido académico de acuerdo con sus posibilidades económicas.

“Están desconociendo por completo que yo asistí a una universidad. Yo me gradué de la Universidad Nacional de Colombia, que, en mi opinión, es la mejor universidad del país. Trabajé en arquitectura y en urbanismo varios años. La vida no me ha dado la posibilidad de hacer un doctorado, pero lo haría en urbanismo. No vengo de la aristocracia, no me podía pagar todo”, dijo.

Añadiendo que “tengo un programa de Maestría en la República popular China que algún mérito tiene ser un estudiante becado. Hacer un programa en chino créame que demanda un esfuerzo intelectual significativo. Yo maltrato el francés con mucho cariño (...) hablo inglés, hice una maestría, tampoco es que puedan decir que a este lo sacaron del sombrero”, aseguró Carrillo.

El nuevo director destinado para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuestionó a quienes critican por los nombramientos en el Gobierno a personas que acompañaron la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Ganamos las elecciones entonces a quién contratamos ¿a Duque, a Uribe? Se ganan las elecciones y la idea es gobernar con las personas que hicieron parte de ese proyecto”, afirmó.

Carrillo se refirió a otros polémicos nombramientos en el Gobierno Petro como el de Armando Benedetti, nuevo embajador ante la FAO, después del escándalo con Laura Sarabia.

“Si se escribiera la historia de la política, Armando Benedetti sería el protagonista. Han pasado por todos los gobiernos con una habilidad sorprendente. Yo fui bastante duro cuando entró el santismo a la campaña. El presidente Petro con toda seguridad vio mis trinos, no los he borrado. También fui crítico de Alejandro Gaviria que terminó siendo un ministro Salud en la sombra. El país conoce las diferencias. La política no puede ser siempre un baile de máscaras”, aseguró Carrillo.

De igual manera, aseguró que el desarrollo a partir del agua y cuidado del medio ambiente ante el cambio climático ha sido una de las prioridades del presidente Gustavo Petro, por lo que priorizará esta política en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Uno de los rasgos políticos de Gustavo Petro ha sido su transición de investigar el paramilitarismo, las mafias, a pasar a entender el desarrollo territorial al rededor del agua, adaptación al cambio climático, y desde esta Unidad debemos evaluar cómo nos vamos a enfrentar a ese cambio”, afirmó Carlos Carrillo.

Todos los detalles a continuación: