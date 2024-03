El cese al fuego tiene al ELN fortalecido: gobernador de Bolívar

Cartagena

En Bolívar habitantes alertan que hay criticidad en el orden público, especialmente en el sur del departamento donde aseguran se ha intensificado el accionar de grupos al margen de la ley.

Ciudadanos reprochan que, pese a la realización de consejos de seguridad y de comités de justicia transicional, donde se han aprobado medidas para el control del orden público, no hay resultados contundentes, “siguen registrándose combates, presiones a las comunidades y secuestros”.

Frente a esto el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró que el cese al fuego tiene al ELN fortalecido y que las fuerzas militares, a veces, parece que están maniatadas.

“Cómo si hay un cese al fuego, cómo si hay cese de actividades, el ELN sigue secuestrando. Si bien liberaron a unas personas que tenían retenidas siguen haciendo nuevos actos contra las poblaciones, secuestrando civiles, lo vivimos hace pocos días en la vereda canónico del municipio de Montecristo sur de nuestro departamento se llevaron a Javier Castelar, un habitante de la población, en medio de ese fuego cruzado con el Clan del Golfo”, sostuvo el gobernador.

Señaló, “se comunicaron con sus familiares y les dijeron que no querían ninguna presencia institucional, fueron el 4 de marzo familiares a conversar con estos grupos, pero hasta ahora no hay noticias de su liberación”.

“Para ellos no hay gente neutral, para ellos todos son de un grupo o de otro y eso no puede pasar, la población está en medio de un conflicto que nada tiene que ver. La verdad que yo siento mucho dolor por lo que está pasando en el sur de nuestro departamento y pasa al frente de las Fuerzas Militares”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Puntualizó, “las Fuerzas Militares, a veces, parece que están maniatadas; parece que conociendo esta situación la capacidad institucional se ve sobrepasada”.

“El cese al fuego tiene al ELN fortalecido, todos nosotros queremos la paz, pero no podemos esperar una paz cuando no hay voluntades. Nosotros lo que hoy queremos es cese al fuego definitivo, no solamente de parte del ELN sino del Clan del Golfo, de las disidencias, ya basta de esta guerra que ha dejado tantos damnificados en el sur y también en el centro de nuestro territorio”, sostuvo Arana.

Por su parte el secretario del interior de Bolívar, Javier Doria, insistió decir que como gobierno están comprometidos en acompañar a los ciudadanos del sur que están atravesando un mal momento.

“Hemos dispuesto para ellos ayudas humanitarias, participado en acciones articuladas de superación de la crisis. Hemos demandado del gobierno nacional el liderazgo que se requiere para afrontar esta delicada situación, que se alimenta por situaciones como la minería ilegal; el narcotráfico; la alianza entre grupos armados organizados; la disputa territorial; todo esto bajo el proceso de paz total que adelanta el gobierno nacional”, manifestó Doria.

El secretario fue enfático en decir que, los bolivarenses en el sur del departamento no están solos.

“No descansaremos hasta que recuperemos totalmente la normalidad y se erradiquen los procesos de desplazamiento, confinamientos, que hoy vienen afectando a muchos municipios de esa subregión de nuestro departamento”, concluyó el secretario del interior de Bolívar.