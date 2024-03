Jasmine Carter: la artista “menstrual” que empodera a las mujeres

Jasmine Alicia Carter, es artista menstrual educadora de la encarnación de la mujer y fundadora de Sacred Woman una marca dedicada a empoderar e inspirar a las mujeres para que regresen a un estado de equilibrio holístico y encarnen su auténtica naturaleza femenina.

Su forma favorita de compartir la sabiduría femenina es dibujar con su sangre menstrual, un arte sagrado que ha estado difundiendo por todo el mundo desde 2016.

“Cuando comencé a hacer este trabajo fue liberador, sanador y terapéutico. Logré conectarme conmigo misma al pintar estos cuadros con mi sangre menstrual. Llegué a odiar mi menstruación a un punto tal, que tuve que enfrentar este odio. Me pregunté siempre ¿por qué tengo que ocultarlo?. Siempre he sido artista y he encontrado la manera de expresar quién soy. Cuando vi la sangre y empecé a pintar con ella, me sentí como en casa y sentí que tenía un lugar en el mundo”, dijo Carter ante los micrófonos de la W Radio.

Los cuadros no están a la venta porque Jasmine siente que son muy personales y privados.

“En el futuro tal vez los venda, pero tendría que hablar con el comprador y entender los motivos por los que quiere adquirir uno de mis cuadros, tiene que haber una conexión especial porque está mi ADN encriptado y energéticamente puede tener consecuencias”.

Para recoger la sangre, Jasmine utiliza copa menstrual de silicona y la deja en el congelador por algunos días. También señala que la sangre no debe oler mal, a no ser que haya una infección.

“La sangre menstrual no debe oler a absolutamente nada a menos que haya una infección. Algunas veces, si se utiliza toalla, los químicos de esta puede hacer que haya olor, pero no debe oler a nada”.

Su trabajo, que se ha vuelto viral en todo el mundo y ha sido destacado en las principales plataformas de noticias, llevó a la creación de una organización sin fines de lucro llamada Menstrual Art Movement, que cuenta con miles de mujeres y personas con sangrado en todo el mundo que aceptaron sus períodos como una fuente de empoderamiento y curación.

Para saber más sobre el trabajo de Jasmine Alicia Carter puede encontrarla en sus redes sociales como @jasminealiciacarter

Escuche la entrevista completa: