“Debió quedarse en casa”: Policía por muerte de manifestante

La familia de un joven manifestante que murió en medio de las protestas del estallido social de 2021 como consecuencia de una bala de gas lacrimógeno, quedó sorprendida con la respuesta de la Policía Nacional en un proceso de conciliación.

La respuesta que hizo llegar la institución nacional es que no tiene interés en conciliar porque no hay condenas ni pruebas de quién disparó. Además, advierte que la responsabilidad fue del manifestante “por no haberse quedado en la casa”.