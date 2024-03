Aquí no estamos para experimentos con la comida: alcalde de Montería sobre el PAE

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, convocó una reunión extraordinaria para evaluar los primeros días de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en la ciudad. En este encuentro, estuvieron presentes rectores y el mismo operador del millonario contrato.

La reunión se habría convocado, luego de que se conocieran quejas por el mal estado de algunos alimentos suministrados en las instituciones educativas públicas de la capital cordobesa.

“Aquí no estamos para experimentos con la comida nuestros estudiantes, no vamos a permitir que esto suceda”, puntualizó el alcalde Kerguelén García.

“El objetivo por el que convoqué esta reunión extraordinaria tiene que ver con una serie de avisos y alertas que nos han enviado sobre el estado lamentable de algunos alimentos que se han suministrado. Llevamos dos semanas con el nuevo operador, tiempo en el que hemos venido observando y analizando la forma de prestación del servicio entendiendo que se está acoplando a las dinámicas de nuestro territorio. Queremos dejarle claro que no permitiremos fallos en la calidad y el suministro de la alimentación de los niños, niñas y jóvenes de nuestras Instituciones Educativas”, agregó el mandatario municipal.

Lea también en La W: Córdoba: 20 viviendas están en riesgo de colapso por erosión en el arroyo La Carolina

Kerguelén García hizo énfasis en que la administración no estaría para perder tiempo e improvisar, “si veo que el operador está teniendo problemas tomaré las acciones necesarias para mejorar y tiene que quedar claro que no me temblará la mano para tomar decisiones encaminadas para garantizar el bienestar de los estudiantes monterianos”.

“En Montería nos estamos concentrando en el mejoramiento de la infraestructura educativa y como prioridad he dado la instrucción de que las inversiones que hagamos vayan encaminadas a lograr tener instalaciones con las que podamos pasar a preparaciones en sitio que es lo que realmente se merecen nuestros niños, por lo que nos debemos concentrar en cocinas, comedores escolares para darle mayor dignidad a nuestras comunidades educativas”, concluyó.