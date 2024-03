Me voy a defender este espacio que es de este proyecto político: María José Pizarro

Cartagena

La senadora María José Pizarro se refirió a la decisión del Consejo de Estado, de anular su elección en la mesa directiva del Senado de la República.

Desde Cartagena, en el marco de la V Sesión de la Mesa de Alto Nivel para la prevención de feminicidios y otras violencias contra la mujer, Pizarro manifestó que es la primera mujer, progresista, de izquierda, de llegar a la mesa directiva del Senado de la República, de presidir las sesiones en el Congreso de la República y por supuesto incomoda.

“Soy la primera mujer, progresista, de izquierda de llegar a la mesa directiva del Senado de la República, de presidir las sesiones en el Congreso de la República y por supuesto cuando nosotras somos fuertes, cuando no nos callamos, cuando no somos sumisas, entonces incomodamos”, expresó la Senadora.

Puntualizó, “me voy a defender este espacio que es de todos, que es de todas, que es de este proyecto político. Saben ustedes compañeras de todas las latitudes, compañera Francia, que cuentan conmigo, con mi voz, con mi lucha, vamos a sacar adelante estas reformas que son por el bien de nuestra gente, vamos a sacar adelante nuestra agenda y que estaremos con ustedes abrazándolas”.

Ante esto la vicepresidenta Francia Márquez Mina, quien lideraba la el encuentro que se desarrolló en el marco del día de la mujer, aseguró que el pueblo las eligió para luchar por los derechos y así pongan todas las trabas, todos los obstáculos, seguirán haciendo los esfuerzos necesarios para volverle la dignidad a este país.

“Estamos con usted, la acompañamos en esta lucha y no nos van a callar. Respetábamos a las ramas, respetamos la autonomía, pero eso que se está haciendo es callar las decisiones de un pueblo que nos eligió para gobernar, nos eligió para hacer leyes en favor de la vida, para devolverle la justicia y para fortalecer la esperanza; así que, sea lo que sea, seguimos juntas en esta lucha y no vamos a desistir, no vamos a parar, no vamos a callar y no vamos a dejar de priorizar el presupuesto de la nación para la inversión social”, expresó Francia Márquez.

Aseguró, “muchas de estas rabias y de estas trabas, tienen que ver con que hoy no estamos privilegiando el presupuesto de la nación, para que unos pocos se sigan llenando los bolsillos, este gobierno hoy está priorizando el presupuesto de la nación para cerrar brechas de inequidad y desigualdad en los territorios más excluidos y más olvidados”.

“No puede ser que nosotras las mujeres de este proyecto político tengamos que todos los días soportar tantas violencias, las que levantan la voz en el Congreso, las que levantamos la voz en el gobierno, las que apelamos por la justicia y por supuesto ustedes como lideresas en los territorios; no puede ser que todos los días defender nuestros derechos nos esté costando la vida, pero yo tengo fe y tengo esperanza que juntas vamos a cambiar esto”, indicó la vicepresidenta.

Reiteró, “tenemos que seguir trabajando juntas de manera incansable por ver un país distinto, un país donde una mujer no la borren porque tiene una postura política; no la saquen de la representación por poner una voz, porque tiene una postura política que es devolverle la dignidad al pueblo colombiano”.

“El papel de María José defendiendo las reformas, la reforma a la salud que sabemos beneficiará a nuestros territorios, pero nos beneficiará a nosotros las mujeres; la reforma laboral que sabemos y estuvimos con la ministra del trabajo e incluso ONU mujeres nos acompañó para que los enfoques de garantías de derechos laborales de las mujeres estuvieran incluidos en esas reformas y hemos visto a estas mujeres en el Congreso disputarse y recibir las agresiones de los machos del Congreso, que por su puesto no están por velar por los derechos un pueblo, si no por mantener unos privilegios que históricamente han obtenido”, explicó Márquez.

Insistió, “expresamos toda nuestra solidaridad con usted y aquí vamos a seguir, dure lo que dura y cueste lo que cueste; este país lo vamos a cambiar, este país lo vamos a transformar desde el gobierno, desde la calle, desde el Congreso, desde los lugares que son necesarios”.

“Gracias por su trabajo y cuente con nosotros, seguimos firmes en esta lucha”, le dijo Francia Márquez a María José Pizarro.