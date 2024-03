SAE responde a llamativos contratos dados a cercanos con firma de abogados de Cali

Sebastián Caballero, vicepresidente de la SAE, respondió en La W a la denuncia que llegó a la Contraloría sobre un contrato que firmó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) el 14 de diciembre de 2022 con Juan Camilo Castilla Ospina, un abogado que renunció hace un mes como asesor de despacho del alcalde de Cali por denuncias en su contra por presunto abuso sexual. Un contrato que fue por dos meses para hacer asesoría jurídica a esa entidad.

Tiempo que fue suficiente para que la SAE casualmente firmara un contrato con Confianza Empresarial Abogados S.A.S, cuyo representante legal y accionista hasta mayo de ese año (2022) fue Juan Camilo Castilla Ospina.

Un contrato de régimen especial que casualmente fue firmado para ejecutarse entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 para prestar servicios para el desarrollo de líneas estratégicas de la defensa judicial por cerca de 50 millones.

El representante legal de esa compañía hasta 2023 fue Javier Ricardo Torres Betancourt, quien trabajó de la mano con Juan Camilo Castilla Ospina, una vez este dejó de trabajar en la SAE.

Pero además, a Torres Betancourt también le dieron un contrato en la SAE entre agosto y diciembre de 2023.

Pero además, a esto se suma que la SAE nombró a Luis Alfonso Mejía Motato como gerente regional para el Valle del Cauca y también trabajó en la misma firma de abogados: Confianza Empresarial Abogados.

El periodista Camilo Chará en sus redes sociales obtuvo más información de este asunto y aseguró que quien firma los contratos es Anyi Sharlyn Marin Camargo, quien estudió la maestría con Juan Camilo Castilla Ospina.

Al respecto, Caballero respondió que esto “no concurría en el tiempo, que estas personas tuviesen vínculos con la firma, pero eso es una cuestión que tendrá que investigarse. Esa firma, por el régimen jurídica de la entidad se hacen de manera directa, y con estudios de mercado”.

No obstante, La W revisó que no se específica cómo fue el estudio de mercado, invitación privada ni análisis de propuestas. Es decir, no se observa que hayan hecho más cotizaciones, sino que hicieron una comparación de los honorarios que debían pagarle a esta firma, con lo que otras entidades del Estado han pagado.

Entre tanto, Caballero afirmó que no es amigo de Castilla Ospina. “Yo no soy amigo personal de esa persona. Eso se remonta a unas disputas políticas regionales donde el señor Castilla, según entiendo, tiene unos enemigos”. No obstante, reconoció que sí lo conoce.

“Lo he distinguido, digamos por la militancia conocida en el movimiento Colombia Humana, pero no tengo ninguna relación personal ni de amistad (...) su llegada a la entidad se debe a una cercanía en términos profesionales y jurídicos a la gerencia de asuntos legales”.