Error pensar que a través de una ley bajará la tarifa de energía: Andesco

Cartagena

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, Camilo Sánchez, se refirió a las altas tarifas de energía y aseguró que es un error pensar que a través de una ley estas disminuirían.

Desde Cartagena indicó que la ley se demora 8 a 12 meses, “por consiguiente esa no es la forma de vender las cosas. Nosotros le estamos diciendo al gobierno que la opción tarifaría es uno de los problemas más grande y el otro problema más grande es todo lo que hemos vivido con el fenómeno del niño”.

Aseguró que el balón está en la cancha del gobierno, “hay que poner recursos frescos para que baje la tarifa entre un 18% y un 10%, dependiendo de la opción tarifaría que se haya puesto tanto por Afinia como Air-e”.

Ante las peticiones de los gobernadores del Caribe, quienes piden disminución de los costos de la tarifa de energía pagada actualmente a las empresas Air-e y Afinia, el presidente de ANDESCO sostuvo que se debe quitar de los recibos de energía todo lo que se cobra adicional.

“Lo que tiene que ver con la defensa, la seguridad y una cantidad de cositas que están incorporadas que suman casi el 30%, si separamos eso hay tenemos una ayuda bastante importante. Repito la solución hoy está en manos del presupuesto nacional, le estamos diciendo al gobierno con la bancada costeña que estamos allí para ayudarlo y que sea la prioridad en este momento para los colombianos”, expresó Camilo Sánchez.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió modificar los límites del consumo de subsistencia para que los usuarios que viven por debajo de los 340 metros sobre el nivel del mar, tengan subsidios al consumir menos de 252 kWh.

Además, solicitó implementar comunidades energéticas y una tarifa diferencial para las comunidades vulnerables de la región Caribe, a partir del 1 de abril de 2024.

Para el presidente de Andesco el costo del gas importando, que aseguró es mucho más costoso que el nacional, aumenta las tarifas de energía.

“Entonces en la tarifa de las térmicas, que hoy son las que nos están generando en momentos críticos casi el 50% de la energía firme, si bajáramos la tarifa del gas bajaría el costo de la factura y de la tarifa para los usuarios”, sostuvo Camilo Sánchez.

Sánchez también advirtió que hay alertas de un apagón e indicó que, si no hubiesen alertado que las comercializadoras se quedaron sin recursos y el gobierno nacional no hubiese entrega un billón de pesos, a través de FINDETER, se habría registrado un apagón financiero.

Reiteró, “si aumenta la demanda y no aumenta la oferta, ¿qué sucede?, suben los precios. Qué le estamos diciendo al gobierno, metamos todas las fichas para que entre la energía eólica y solar, que no sea solamente en papeles. Hoy hacemos toda una cantidad de procesos donde simplemente vendemos energía que no existe para el futuro, pero el futuro vuelve y llega y ese futuro puede ser el que nos de el apagón”.

Añadió, “hacía el 2026,2027,2028, si no entra la colectora, que la vemos en cuidados Intensivos porque no están las vías para que hoy se dé; aquí si ustedes se dan cuenta, esto debió haber entrado para el fenómeno del niño y hoy por hoy no va a ser así. Se están yendo las empresas en la Guajira, se está yendo Celsia, se están yendo las portuguesas, se fue también Enecer, por consiguiente, se está perdiendo también inversión que si no se hace hoy muy seguramente no vamos a tener esos recursos”.

Desde Andesco enfatizaron que no están en contra de las comunidades energéticas, por el contrario, señalan que las comunidades deben trabajar con las empresas, “porque las comunidades no tienen la técnica, la parte financiera para poder procesar y no tienen tampoco la vigilancia”.

“El gobierno no puede entregar a las comunidades plata porque no son vigiladas por consiguiente será gravísimo, necesitamos buscar unos desarrollos para que las comunidades funcionen”, aseveró.

Concluyó, “no es una realidad que cualquier barrio va a poder generar y producir energía”.