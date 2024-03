Cumbre energética sin resultados, siguen viéndonos cara de marranos: Alcalde de Cartagena

Cartagena

Gobernadores del Caribe aseguran haber salido de la cumbre energética, desarrolla en Sincelejo, sin respuesta para los ciudadanos que esperaban anuncios contundes que permitieran disminuir el valor de las tarifas de energía.

Aunque el gobierno nacional señaló que, el fin de semana se reunieron con el objetivo de disminuir el precio de la energía en la Costa Caribe, “todo sigue igual”, señalan los gobernadores y alcalde.

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay aseguró que, no había ningún sentido para estar presente en la Cumbre pues hubo mesas preparatorias, “ya sabíamos que no iba haber ninguna noticia para los que nos sentimos agobiados”.

“El agobio es en todos los estratos, en todos los sectores industriales, comercial, entre otros; el problema de las facturas de energía y de los costos no es que la gente no quiera pagar, porque pagamos, el problema es que nosotros no tenemos que pagar lo que no consumimos. Lo que hemos dicho es que deben cóbrele al ciudadano del Caribe lo que se consume, no que en la factura deban pagar también las arandelas por la pérdida técnica, por el hurto de energía, por la gestión de cobro de vigencias anteriores, eso es un atropello”, dijo el alcalde Dumek.

Puntualizó, “necesitamos que las perdidas los pague el operador o el gobierno nacional, no lo tenemos que pagar los usuarios; el gobierno nacional y el centralismo de Colombia nos vieron cara de marrano”.

“Esto es un tema que viene desde hace año, fue aprobado cuando se dio la adjudicación y fue ratificado en el plan de desarrollo actual del gobierno nacional, los dos últimos presidentes lo aprobaron”, reiteró el alcalde.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, indicó que el compromiso sigue siendo buscar alternativas y soluciones para garantizar las tarifas que merece la Región Caribe.

David Luna, senador de la República, expresó que en la Cumbre Energética convocada el gobierno fue incapaz de presentar propuestas concretas.

“Este es el gobierno del desgobierno: lleno de cumbres inútiles, discursos ideológicos y una terrible incapacidad de hacer. El Caribe merece respeto y los usuarios tarifas pagables”, sostuvo Luna.

El alcalde de Cartagena insistió en decir que, el ciudadano está en la triste disyuntiva de pagar la luz o comprar alimentos para su hogar.

Por su parte, los gremios en el Caribe aseguran que, no es necesario cambiar la Ley 142 de 1994 conocida como Ley de Servicios Públicos para que el Gobierno Nacional emita decretos o resoluciones con medidas inmediatas y de mediano plazo, las cuales solucionen la situación del sistema energético del Caribe.

“Estamos a la espera de respuestas específicas del Gobierno Nacional a las propuestas de los gremios y gobernadores de la Región Caribe enfocadas en modernizar la infraestructura de transmisión y distribución con inversión pública; fomentar la competencia en los mercados; aumentar la energía firme; ampliar el plazo de la opción tarifaria; mejorar la asignación de subsidios con una focalización más eficiente para ampliar el consumo de subsistencia; crear un fondo que beneficie a los usuarios más pobres para cubrir parte de las pérdidas que pagan”, sostuvo el presidente del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros.

Finalmente, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, solicitó implementar comunidades energéticas y una tarifa diferencial para las comunidades vulnerables de la región Caribe, a partir del 1 de abril de 2024.

Los gobernadores del Caribe y los ciudadanos esperan respuesta del gobierno nacional.