Piden a Comisión de Disciplina Judicial investigar a fiscal por inspección a Cambio

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Comisión de Disciplina Judicial (CDJ) para que investigue al fiscal 60 de la Dirección Especializada contra la corrupción que en medio de una investigación ordenó una inspección judicial a Cambio para acceder a la fuente que utilizó la periodista Silvia Charry, para construir una noticia que se publicó el 17 de diciembre de 2023.

En la mañana de este miércoles, la Fiscalía emitió un comunicado en el que rechaza la decisión que adoptó el fiscal y aseguró que respeta y protege el derecho a la libertad de prensa.

“El fiscal 60 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, del grupo que conoce los procesos de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en su autonomía e independencia, y en el marco de un proceso que su despacho adelanta, ordenó una inspección judicial a Cambio para acceder al expediente fuente del informe de prensa y/o la noticia, que utilizó la periodista Sylvia Charry para redactar un artículo que se publicó en ese medio de comunicación el 17 de diciembre del 2023″, mencionó la Fiscalía.

Se busca que la CDJ investigue si el funcionario judicial infringió la directiva que advierte que la Fiscalía protege la libertad de prensa.

“La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue si el funcionario infringió la Directiva No. 0003 del 12 de abril de 2023 de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se imparte lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal, y que en su literal C. Secreto Profesional de los periodistas, busca proteger la libertad de prensa: Los periodistas no pueden ser citados a entrevista o testimonio. En principio, y como regla general, está constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con la información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”.