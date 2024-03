Camioneros, inconformes con declaraciones de MinHacienda sobre negociaciones por el diésel

Desde la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos) se dio una respuesta ante las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en las que aseguró que, durante las mesas técnicas que se han realizado para llegar a un acuerdo frente al precio del diésel, los transportadores de carga han generado amenazas con una u otra acción.

Ante el escenario, los camioneros calificaron de “inadecuadas” las declaraciones del titular de la cartera de Hacienda, asegurando que, desde ese sector, siempre ha existido voluntad para llegar a un acuerdo, participando activamente y con disposición en las mesas técnicas que, desde hace meses, se desarrollan sobre el tema, agregando que “el ánimo del diálogo está intacto”.

Así mismo, Alfonso Medrano, presidente ejecutivo de Unidos, dejó claro que hasta el momento desde los camioneros no se ha generado ninguna suspensión de los diálogos y, que más bien, es el ministro Bonilla el que, en las recientes jornadas, ha aplazado su participación en las mesas técnicas.

Agregó: “no hemos suspendido los diálogos, toda vez que usted (MinHacienda), por agenda de otros asuntos que tienen que ver con el Estado, lleva tres miércoles sin citarnos a continuar con las mesas técnicas, máxime cuando la palabra está en este momento en su poder, ministro”.

Añadiendo que ya presentaron “la fórmula del Precio Colombia; estamos esperando que usted nos haga la reformulación para ahí sí comenzar una negociación de cuál fórmula es la que queda, si la que le entregó el sector transporte o la que usted nos va a entregar como Gobierno”.

De igual forma, los transportadores de carga también mostraron su inconformidad frente a lo que, hasta el momento desde el Gobierno, espera de la negociación.

Alí Medrano dijo: “con todo el respeto, nosotros no estamos dispuestos a llegar a una negociación del precio del diésel y como usted lo ha indicado en su última declaración (MinHacienda) a precio internacional, ese no fue nuestro compromiso y ese no es nuestro convenio con estas mesas técnicas, así mismo le manifiesto que desde la Cámara Colombiana Intergremial del Transporte y en mi calidad de presidente de la misma en ningún momento, ni a usted ni al Gobierno, le he expresado que nos vamos a un paro o una movilización del sector transporte, por el contrario, estamos esperando que nos cite para continuar los diálogos porque siempre hemos estado dispuestos al diálogo”.

Finalmente, desde el gremio camionero se reiteró que aún se espera la nueva citación por el ministro Bonilla para poder conocer su postura frente a la propuesta ya hecha para fijar el precio del diésel y así poder continuar con las conversaciones; habrá que esperar sí el Gobierno efectuará entonces dicha citación.