Comisión Electoral Central de Rusia rechazó candidatura presidencial de opositora de Putin

Yekaterina Sergeyevna Duntsova, opositora de Vladímir Putin, se presentó como candidata a las elecciones rusas, sin embargo, sus documentos de nominación como candidata fueron rechazados por la Comisión Electoral Central.

En La W, Segeyevna aseguró que desconoce los motivos de esta decisión, pues realizó el proceso con su equipo de trabajo, además, de presentar las 500 firmas que necesitaba para postularse como candidata.

“No entiendo por qué me negaron la participación cómo candidata de las elecciones, me presenté en calidad como ciudadana rusa y presenté las 500 firmas, y mi proceso de equipo de trabajo lo hice correctamente. Me negaron la participación días después cuando presenté la solicitud”, comentó.

Cabe resaltar que al momento de anunciar su intención de presentarse a la Presidencia rusa en las elecciones de este 2024, señaló que se lanzaría como candidata independiente con una plataforma en contra de la guerra.

De esta manera, señaló que pronunciarse sobre la guerra entre Rusia y Ucrania es difícil en su país, ya que existen leyes que prohíben criticar la coyuntura.

Frente a lo anterior añadió que la labor periodística en Rusia se ha visto afectada por la falta de garantías a la libre expresión, además, de que en los medios rusos se prohibió utilizar la palabra “guerra” para referirse al conflicto con el Gobierno ucraniano.