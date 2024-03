Carrillo sabe de mi embarazo: secretaria general de la UNGRD tras no presentar renuncia

Continúan las polémicas al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), esta vez por cuenta de la denuncia que realizó el director de la entidad, Carlos Carrillo, donde aseguró que la actual secretaria general de la UNGRD, Ana María Castaño, se aferra al cargo pese a haber sido notificada con su renuncia protocolaria.

Cabe resaltar que Carrillo insistió que Castaño es la mano derecha de Olmedo López, exdirector de la entidad.

“He solicitado a la actual secretaria general de la UNGRD: Ana María Castaño, su renuncia protocolaria, le di plazo hasta las 6:00 p.m. del día de hoy, no la recibí. Debo informar a la opinión pública que la mano derecha de Olmedo López en la entidad continuará”, escribió Carrillo en sus redes sociales.

Ana María Castaño sostuvo en La W que esta decisión se habría tomado porque está embarazada y no por su relación con López, de quien aseguró que “no me miraba ni para escupirme”.

Además, mencionó que Carrillo estaba al tanto de su estado, “él me está presionando y me está haciendo acoso laboral (…) si desconfía de mí y de mi honestidad puede quitarme la delegación de ordenación del gasto. Me está pidiendo que renuncie a sabiendas de mi estado y tengo una incapacidad de 30 días por amenaza de aborto”.

“Yo presenté mi renuncia protocolaria el 4 de marzo y el 7 de marzo me hice una prueba de sangre para saber si estaba embarazada y me salió positiva, lo notifiqué a la entidad como debe ser. Soy consciente y sé que él sabía de mi estado de embarazo y tenía clara la información por el empalme, pero cuando me pidió la renuncia me dijo que no sabía”, añadió.

En cuanto al argumento que presenta Carrillo que señala a Castaño como una persona cercana a López, señaló que ella no tuvo conocimiento del caso de la compra de los carrotanques que hizo la UNGRD para llevar agua a La Guajira por cerca de 46.000 millones de pesos.