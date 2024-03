“La secretaría de la UNGRD, Ana María Castaño, mintió”: contratista de la entidad

En diálogo con Sigue la W, una contratista de la entidad que será llamada Lorena* para proteger su identidad, aseguró que la secretaria general de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Ana María Castaño, no es un cero a la izquierda y, contrario a lo dicho por la funcionaria en entrevista en La W con Julio Sánchez Cristo, sí era ordenadora del gasto y cumplía funciones primordiales durante la administración de Olmedo López.

“Al interior de la entidad, la secretaria general tenía la ordenación del gasto del tema de los funcionamientos, y de bienes y servicios. Ella es ordenadora del gasto por orden del director general, y por sus manos pasan todos los contratos de prestación de servicios de la entidad, ella los autoriza”, aseguró la funcionaria.

Explica que ella “tiene a cargo al grupo de gestión contractual, al grupo de apoyo financiero y contable, al grupo de apoyo administrativo y otros más”.

Sobre la relación de Castaño con el exdirector Olmedo López, advierte que “ellos eran muy cercanos, ella llegó con él, ella asistía a todas las reuniones, se iba de comisión cuando lo requería el director, ella era una ordenadora del gasto, obviamente tenía a su jefe que era el director general, pero ella llegó con él”.

Finalmente, la contratista denunció que Castaño, en diciembre de 2023, decidió no renovarle su contrato por el hecho de que estaba embarazada, “me parece absurdo que no me quisieron dar mi contrato por estar embarazada y ahora ella sale a decir que no la pueden sacar porque ella está en estado de embarazo”.

Lorena* revela que a ella le prohibieron la entrada a la entidad, por ello prefirió alejarse de la situación y no estar “rogando” un contrato.

“A ella le llegaban todas las notificaciones al correo electrónico de que yo estaba informando sobre mi estado de embarazo y estaba pidiendo que eso no me afectara mi tema laboral”, agregó.

Conozca los detalles en Sigue La W: