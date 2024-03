Dapre publicó abecé de la Asamblea Constituyente que quiere el presidente Petro

El Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de Laura Sarabia, publicó a través de su cuenta de X, un abecé que responde a la gran mayoría cuestionamientos que han surgido tras plantear una Asamblea Nacional Constituyente.

En el texto de tres páginas, por medio de ítems desglosan la idea del proyecto que el mandatario planteó desde Cali en medio de una minga indígena.

En primer lugar, explican el mecanismo de la constitución donde se plantea la Constituyente.

“Cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide. Y a eso el jefe de Estado le llama democracia. Si no hay fuerza constituyente, no hay constituyente. El presidente no decide el futuro de una Asamblea Nacional Constituyente. El proceso constituyente que ha propuesto el presidente no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda”, dice el texto.

En según lugar, explican el para qué de una Constituyente, dejando claro que no se quiere cambiar la Constitución de 1991, sino que “un proceso constituyente puede reformar la Constitución o puede agregar los aspectos que la Constitución en su momento no pudo ver por la época en que se hizo”.

Agregan que, “los electores de Gustavo Petro no votaron contra la Constitución del 91. Pero votaron para cambiar el régimen de facto que había o que hay. La orden que se ha dado en Colombia, a través del voto, es el cambio”.

En tercer lugar, exponen los seis puntos que, según el presidente Petro, requieren atención urgente:

Implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016 , el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura.

, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua.

para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua. Reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano , lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición.

, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. P ropuesta alrededor del reordenamiento territorial , donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado. Cambio climático.

, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado. Cambio climático. Establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.

En cuarto lugar, insisten en que la Constitución de 1991 no se aplicó, “las confesiones ante la justicia de los actores de la guerra de las últimas décadas lo que demuestran es que después de la Constitución del 91, en lugar de construir el Estado Social de Derecho que proponía, se construyó un régimen mafioso”.

En el quinto lugar también se habla de una reforma a la justicia para que sea imparcial e independiente, “el presidente reitera su compromiso de respetar la independencia de poderes y la autonomía judicial, como dicta la Constitución. El presidente se define como un demócrata que aboga por una democracia más profunda y garantista”, puntualizan.

Luego, en el abecé se insiste en que el mandatario “no está buscando una reelección presidencial ni la ampliación de su mandato y asegura que no impulsará reformas o una constituyente en ese sentido”.

También, insisten en convocar a la movilización y a cabildos abiertos “a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la constitución del 91 permite. Están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes”.

Finalmente, aseguran que no se afectará la propiedad privada. “Mi gobierno no ha hecho ninguna expropiación. No hemos expropiado a nadie. Ellos, la oposición, sí han expropiado a miles legalmente”.