Me quitaron esquema de seguridad, respondiendo a no se cuales intereses oscuros: exalcalde

Un mensaje dirigido al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, envió el exalcalde de Cartagena luego que le retirarán su esquema de seguridad.

“Mediante un mensaje verbal enviado a través de mi conductor por un señor Jorge Melo, (respondiendo a no se cuales intereses oscuros) me informaron que me quitaban esquema de seguridad sin que exista un estudio previo ni me hayan llamado a sustentar”, expresó el exalcalde William Dau, quien señaló que es ampliamente reconocido como el mayor activista anticorrupción en Colombia.

Aseguró, “de llegarme a suceder algo lo responsabilizo a usted, Augusto Rodríguez, por la actuación ilógica tomada por subalterno; así como al actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el jefe de este Alfonso “El Turco” Hilsaca, contra quienes he presentado denuncias penales en el pasado y que aún siguen vigentes”.

“En el caso del alcalde actual lo tengo denunciado penalmente desde diciembre de 2018, por el delito de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador del Departamento de Bolívar”, escribió el exalcalde Dau en el correo enviado al director de la Unidad Nacional de Protección.

Una vez se conoció este mensaje el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, le hizo saber a Dau Chamat que es una persona valiosa para la capital de Bolívar por lo que quiere garantizarle su integridad y seguridad.

“Exalcalde William Dau usted es una persona valiosa para Cartagena, queremos garantizarle su integridad y seguridad, por eso lo invito a que hablemos en el despacho de la Alcaldía o le busco inmediatamente un espacio con el comandante de la Policía Metropolitana para lo correspondiente, como a bien lo prefiera”, escribió el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Dau Chamat señaló que, permanece en la ciudad de Cartagena y hasta el momento no ha sido víctima de ningún tipo de ataques.