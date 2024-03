EMC tiene que decidir entre el camino de Pablo Escobar o el de Camilo Torres: Petro Urrego

Montería

En su intervención en Tierralta, Córdoba, el presidente Gustavo Petro Urrego, recordó a la lideresa social Carmelina Yule, quien fue asesinada el pasado 16 de marzo en Toribío, Cauca, por un frente del Estado Mayor Central (EMC), cuando la Minga Indígena retornaba a su territorio desde Cali, donde habían participado de un encuentro con el primer mandatario.

Asimismo, se refirió a este grupo armado como “traquetos vestidos de revolucionarios, asesinando dirigentes populares desarmados”, resaltó el jefe de Estado este 20 de marzo.

En ese sentido, el presidente Petro envió una nueva advertencia al EMC, señalando que deben “decidir ya si eligen seguir asesinando líderes indígenas y dirigentes campesinos en el Cauca o el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida”.

“Uno puede escoger entre los dos caminos, pero no confundirlos jamás. Se puede escoger el camino de Pablo Escobar que no es el mismo camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Uno va por un lado y el otro va para el otro. El de Pablo va para asesinar la gente y morir; el del cura Camilo Torres para servir al pueblo y ayudar a la vida”, agregó el presidente en la tercera fecha de “Gobierno con el Pueblo Sur del Caribe”.

Le puede interesar en La W: Esta es la radiografía del Estado Mayor Central de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’

“Los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya, o se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida y el Estado los recibirá”, señaló.

Homenaje a la lideresa asesinada en el Cauca:

El presidente Petro leyó en su intervención unas palabras de la mayora Carmelina Yule:

“El día que yo muera, el día que yo no esté en el territorio, ustedes no se queden ahí, no les dé miedo a morir, después de que estén luchando con sus manos, con su bastón, es el orgullo más grande que pueden tener: luchar por la tierra. No como ellos, que son cobardes, que empuñan un arma y con esa arma nos quieren intimidar. Pero no, no se dejen doblegar, sean valientes, hablen. (Carmelina Yule)”.

Finalmente, Petro Urrego pidió que este mensaje llegara a los líderes del grupo armado EMC.

“Esto que lo reciba allá el tal ‘Iván Mordisco’. Era chofer de un comandante de las Farc. Las Farc hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución. ¡Qué revolución ni qué carajo! Diga la verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario”, enfatizó.

También lo señaló de utilizar la memoria del desaparecido excomandante de las Farc, “Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”, concluyó.