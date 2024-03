Luis Carlos Sarmiento Angulo se retira de la junta directiva del Grupo Aval a sus 91 años

Desde hace 30 años, Luis Carlos Sarmiento Angulo se venía desempeñando como presidente de la junta directiva del Grupo Aval, el conglomerado financiero más grande del país.

Este miércoles 20 de marzo, en medio de la asamblea general de accionistas, anunció que a sus 91 años se retira.

“Como siempre, en la vida, llega un momento en que es necesario un cambio, motivado por la fatiga, el deseo de un descanso y/o de un cambio personal, así como por la necesidad de una renovación”, afirmó Sarmiento Angulo en su discurso de despedida.

Tras un recuento de su larga trayectoria desde que empezó su empresa en 1956, pasando por lo ocurrido en Odebrech, y hasta los retos de los últimos años por la pandemia de COVID-19, fue ovacionado por los asistentes.

Al respecto, su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, le dedicó unas palabras: “Después de cursar mi MBA, tuve la fortuna de empezar mi carrera laboral en una excelente multinacional en Estados Unidos, en donde trabajé varios años. Conocí a los principales ejecutivos de esa compañía, y recuerdo claramente que me parecieron profesionales de una capacidad y un profesionalismo que yo creía insuperable. Y eso fue hasta que me di cuenta de que yo contaba como padre con un ejecutivo que no solo superaba las cualidades de mis antiguos jefes, sino que también era el mejor empresario que hasta hoy he conocido”.

Gutiérrez será quien llegue al asiento que hasta hoy ocupó su padre, como presidente de la junta directiva del Grupo Aval (conformado por el Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Av Villas, Corficolombiana y Porvenir) y la nueva presidenta de este conglomerado será María Lorena Gutiérrez, quien actualmente es la cabeza de Corficolombiana.