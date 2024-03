Estamos en desacuerdo, nos opondremos: Alcalde de Cartagena sobre cobro de valorización

Cartagena

Un mensaje al presidente Gustavo Petro envió el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, al conocer la solicitud del mandatario colombiano de alistar proyecto para cobro de valorización en Bocagrande por obras del Canal Dique.

El presidente Petro expresó, “ministro del Transporte, ¿está preparado el proyecto para cobrar por valorización las obras del canal del Dique?, que van a limpiar la bahía de Cartagena, de tal manera que esa plata no sea solo pública, sino que podamos recuperar una parte de ese dinero para invertir aquí en la gente pobre”.

“Que esto no sea como siempre, que el presidente habla y después va a mirar uno en seis meses y no, se nos olvidó, no sé qué, dicen; esto es prioritario. ¿Saben lo que es el proyecto del Canal del Dique?, del que tanto habla la prensa y dicen: ‘Uy, ¿cómo Petro va a detenerlo?, eso es un proyecto que limpia la bahía de Cartagena’”, sostuvo el mandatario.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue enfático en decir que está en desacuerdo y la administración se opondrá a ello.

“¿Cuántas obras públicas se han financiado desde Cartagena, pagando el IVA?, ¿pagando los impuestos que se tienen determinado para la operación portuaria?, que son recursos que recoge la nación y los lleva al nivel central; cuántas cosas no hemos financiado, como para que nosotros ahora tengamos que financiar unas obras en el resto del país”, dijo Turbay.

Añadió, “cobrarnos valorización por una obra que es no de beneficio de Cartagena, es beneficio de Colombia; es que el Canal del Dique es la conexión que tiene el Río Magdalena con los puertos más importante de Colombia que están en la ciudad de Cartagena, es injusto que seamos nosotros los que tengamos por valorización que comenzar a financiar esas obras”.

“Nosotros nos merecemos la inversión del proyecto del Canal del Dique como una obra pública financiada con recursos públicos, no estamos de acuerdo y nos opondremos a ello. Habrá formas de oponernos y vamos a consolidar con los gremios, con la sociedad portuaria de la ciudad, con todos los actores, una posición formal legal para que al determinar ese cobro no se haga”, puntualizó.

El alcalde de Cartagena afirmó que, el presidente máxima autoridad administrativa del país podría dar la orden de que se cobre el impuesto de valorización, pero a través de herramientas legales junto con ciudadanos y gremios hará la mayor oposición.

“Como ha sucedido con la vía al mar donde también se va a hacer un riego por valorización y nosotros también nos vamos a oponer. Primero la vía al mar no se ha terminado, debería ser terminada, pero nos van a cobrar lo que se ha hecho y son recursos que se van a cobrar para invertir en otras regiones del país”, indicó Dumek.

Puntualizó, “si a mí me dicen que me van a cobrar por valorización y los recursos se van a invertir en Cartagena, yo te digo bueno discutamos, puede ser; pero no es falta de solidaridad con Colombia, sino que nos debe tanto el centralismo, nos deben tantas obras desde el centralismo del país que no puede ser que ahora ese planteamiento se haga”.

El exalcalde de Cartagena, William Dau, sostuvo que desde su administración se expresó que se debería cobrar solo a los propietarios de los grandes lotes cercanos a la bahía de Cartagena. Aseguró que, el término correcto que se debe utilizar en este caso no es valorización, sino el de plusvalía.

Concluyó que, durante su gobierno propuso el cobro para los diferentes propietarios de predios por la realización, de los 3.2 billones de pesos que cuesta el proyecto del Canal del Dique, “pero no para cobrar a los cartageneros, sino a los dueños de las 80 mil hectáreas de predios que serán productivos una vez arranque este proyecto”.