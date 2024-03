Juan Fernando Petro niega expulsión de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos

Tras su salida de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, Juan Fernando Petro aseguró a W Radio que no fue expulsado de la Comisión, sino que, por el contrario, salió de allí porque su trabajo y viajes en las regiones se intensificaron, por lo que sus labores administrativas cambiaron en la ONG y las discrepancias, en cuanto a su función, abrió una brecha en cuanto a su continuidad.

Le puede interesar: Comisión Latinoamericana de DDHH oficializa la expulsión de Juan Fernando Petro

“Esa palabra está fuera de contexto porque no es una expulsión. Sí salí de la Comisión, pero por otras razones completamente diferentes, simplemente porque mi trabajo conlleva una serie de cuestiones que yo me las tomé muy en serio y el mundo se puede dar cuenta ante la opinión pública de mi movimiento por todos los territorios escuchando todo lo que lo que se puede hacer con respecto a las comunidades. Tanto es así que la semana antepasada tuve ciertos inconvenientes de tipo mediático por mis reuniones con alcaldes y con ONG”, puntualizó.

Agregó que tampoco estaba cumpliendo con sus responsabilidades en la Comisión como administrativo y eso abrió distancias

“Soy una persona más bien operativa de territorio y no soy administrativo, y en ese sentido, pues muchas de las cosas que administrativamente la Comisión requería de mí no fueron abordadas, no fueron trabajadas por estar pensando en el objetivo primordial de viajar a los territorios y eso empezó a generar unas discrepancias en cuanto a mi función y abrió una brecha en cuanto a mi continuidad en la Comisión”, concluyó.