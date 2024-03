Aida Victoria denunció que fue embargada por una “deuda inexistente”

Barranquilla

La hija de la condenada exsenadora Aida Merlano, Aida Victoria Merlano Manzaneda, denunció en las últimas horas a través de redes sociales que su cuenta bancaria fue embargada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, por una “deuda inexistente”.

Merlano cuestionó que no se le notificara del supuesto embargo y que la medida se tomara solo días después de que fueran condenada a 13 años de prisión por su supuesta participación en la fuga de su madre.

La influenciadora también detalló que se enteró del embargo después de comunicarse con su banco por no ver una transacción que recibió por sus actividades en redes sociales.

En ese momento, la entidad le aseguró que el embargo se generó por la DIAN de Barranquilla.

“Me dicen que tengo un embargo de la DIAN de Barranquilla. No recibí ninguna notificación. Simplemente me embargaron por una supuesta deuda que tengo, pero llamando a todo mi equipo jurídico, me enviaron comprobantes de que he pagado todo”, señaló.