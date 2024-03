Milei promete dar de baja 70.000 contratos de trabajo en el Estado argentino

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que dará de baja unos 70.000 contratos de trabajo en la Administración pública que vencen a finales de este mes como parte de su severo plan de ajuste fiscal.

“Echamos a 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, afirmó Milei al disertar en el International Economic Forum of the Americas (IEFA) Latam Forum, que se celebra en Buenos Aires.

El mandatario hizo estas declaraciones al cabo de una jornada de protesta convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra los despidos “masivos” que lleva adelante el Gobierno de Milei.

Con movilizaciones a las puertas de diversos ministerios y entes públicos, los trabajadores expresaron su rechazo a los despidos y los cierres de organismos.

“Vamos a seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Como parte de su drástico plan de ajuste de ‘shock’ para recuperar el superávit fiscal, Milei, quien asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, ha cancelado miles de contratos de trabajadores que se habían incorporado a la Administración pública en el último tramo del Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

Además, ha avanzado con el cierre de ministerios, secretarías, organismos y empresas estatales, lo que ha supuesto también un buen número de despidos.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, en enero pasado la dotación de personal estatal era de 333.853 trabajadores, de los cuales 224.072 estaban en la Administración pública nacional y 109.781 en empresas y sociedades del Estado.

Antes del anuncio de Milei, la ATE había denunciado que el Gobierno planeaba no renovar un 30 % de los 70.000 contratos de trabajadores que prestan servicio en el Estado y que vencen el 31 de marzo.

Las notificaciones de no renovación han comenzado a llegar en estos días en algunas dependencias públicas, como el Ministerio de Economía.

“No queremos ni un despido en el Estado. Necesitamos una medida de conjunto, un paro general, para revertir este ajuste que quiere Milei. Los trabajadores estatales estamos en la picota”, dijo este martes a EFE Lorena Itabel, delegada de ATE en el Ministerio de Economía.

ATE rechazó, además, por “insuficiente” el aumento salarial del 8 % que el Gobierno acaba de conceder a los trabajadores estatales, frente a una inflación acumulada entre diciembre y febrero del 70 %.