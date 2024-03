Prefiero pensar que hoy esté pelando el cobre, sacando su lado misógeno: Espinosa a Dau

Cartagena

William Dau Chamat, exalcalde de Cartagena, sigue siendo noticia después de haber terminado sus cuatro años de gobierno. El mandatario es señalado de atacar, a través de su cuenta de X, a la reconocida chef Leonor Espinosa.

Dau Chamat escribió, “clasista chef estrato 10, dedícate a tu cocona porque de esto no tienes ni idea”.

“Ya Dumek te cuadro”, le dijo el exalcalde a Espinosa.

La chef cartagenera sostuvo que, William Dau borró el mensaje en el que preguntaba si Dumek la “cuadro”.

“A mí nadie me “cuadra” señor Dau. No ocurrió en septiembre de 2022, cuando su alcaldía me invitó a participar en proyectos sobre inseguridad alimentaria y luego, a un reconocimiento público”, le respondió Espinosa al exalcalde.

Aseguró, “resulta curioso que ahora me vea como una chef de estrato 10 a la que manda a cocinar despectivamente, cuando antes valoraba mi experiencia y conocimientos. Prefiero pensar que hoy esté pelando el cobre sacando su lado misógino y, no otra cosa”.

Ante esto, el alcalde Dumek Turbay expresó solidaridad hacia Leonor Espinosa, manifestó “conducta repetitiva y absolutamente reprochable”.

Seguidores de la reconocida chef cartagenera, rechazaron la actitud del exalcalde quien elimino la publicación de su cuenta de X.

