¿Cómo manejar y evitar los gastos hormiga?: reconocida entidad bancaria explica

El ser humano a medida que crece en edad va adquiriendo diferentes responsabilidades como las financieras, en donde gracias a que comienza a manejar dinero, se hace responsable de controlar sus gastos y manejar su economía de manera adecuada de tal forma que pueda cubrir sus gastos sin necesidad de quedar sin fondos.

Así mismo, y gracias al manejo de liquidez, las personas manejan diferentes tipos de gastos, desde grandes hasta bajas cantidades que van destinadas a varios medios: desde créditos y vivienda, hasta alimentación y transporte.

En ese sentido, surge el concepto de ‘gastos hormiga’. En W Radio le explicamos en qué se basa ese concepto y como podría manejar este tipo de gastos de forma adecuada.

¿Qué son los gastos hormiga?

Según explica Bancolombia, estos gastos ‘hormiga’ “son aquellos gastos que pasan desapercibidos por ser pequeños, pero que ‘se comen’ su dinero poco a poco, pues al sumarlos representan una parte significativa de su gasto total”.

Por ejemplo, un gasto hormiga podría ser un paquete de papas, un pasaje de TransMilenio o productos de bajo monto. Sin embargo, la misma entidad bancaria es clara explicando que “debido a que un gasto hormiga puede variar según el nivel de ingresos de cada persona, no existe un monto específico para determinar si algo es o no un gasto de este tipo. La característica común que tienen es que no están presupuestados de forma detallada, lo que hace perder el control sobre cuánto se gasta realmente”.

Bancolombia puntualiza que lo que adquirimos o consumimos con este tipo de gastos no son necesariamente malos, lo clave es reconocer que “estos pueden traer problemas con el manejo de nuestro dinero”.

En ese sentido, el banco ofrece algunas recomendaciones sobre cómo manejar los gastos hormiga.

¿Cómo manejar los gastos hormiga?

El primer consejo que da la entidad es “llevar un registro detallado de todos tus gastos”.

Con lo anterior, explican, se hace necesario entonces identificar a que corresponde cada gasto de ese tipo que se hace.

Posteriormente, calcular “cuánto suma este gasto al año y qué porcentaje representa respecto al total de gastos”.

Además, resaltan que también se pueden buscar alternativas que permitan reducir ese gasto.

Finalmente, puntualizan: “construir un presupuesto con los gastos priorizados, garantizando que no supere tu ingreso”.

Si desea conocer el artículo completo de Bancolombia puede hacer clic en el siguiente enlace.

Sin embargo, los gastos hormiga no son los únicos ‘egresos’ que tiene una persona en su economía. Hay dos tipos más, según explica en su web el banco BBVA.

¿Cuáles son?

Según puntualiza BBVA, estos gastos son de dos tipos: gastos fantasma y gastos ‘vampiro’ . La entidad bancaria advierte que este tipo de gastos aunque son mínimos y se consideran inofensivos, “resultan perjudiciales para las finanzas personales”.

Gastos Fantasma: “Son aquellos gastos en los que incurrimos sin darnos cuenta y terminan afectando el presupuesto, por ejemplo, la suscripción a servicios de ‘streaming’ para ver películas, series o escuchar música, o membresía al gimnasio que no usamos, compras de aplicaciones en el celular, entre otros”, dice BBVA en su web.

Gastos Vampiros: "Son aquellos gastos que, a pesar de ser fijos, no se pueden detectar fácilmente porque no están considerados en el presupuesto y tienen un impacto incluso mayor en comparación con los otros dos. Por ejemplo, televisión por cable, gastos relacionados a fugas de agua, gas, mal uso de electrodomésticos o problemas con las instalaciones de luz".

En ese sentido la entidad bancaria destaca que para controlar el primer gasto, se debe cuestionar si son realmente esenciales en su cartera: “Esto permitirá realizar un monitoreo completo, hacer cambios y optimizar el presupuesto. Lo mejor es hacer un balance general y cancelar los que no son necesarios”, dicen.

Finalmente, sobre el segundo tipo de gasto, BBVA puntualiza que lo importante es evitar que estos gastos se generen teniendo buenos hábitos de cuidado, consumo, pues esto permitiría no tener un sobrecosto.