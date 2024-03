Proponen plantón a gobierno nacional por abandono de vía Cúcuta – Ocaña

Cúcuta

A dos meses de cumplirse un año de la avalancha en El Tarrita y donde aún no se evidencia soluciones contundentes para este importante tramo vial, Pedro Leyva, diputado de Norte de Santander, planteo la posibilidad de adelantar un plantón en contra del gobierno nacional, para hacer sentir a la región, pero, sobre todo, para visibilizar la importancia que la vía Cúcuta – Ocaña esté en óptimas condiciones.

“Yo creo que va a tocar hacerle un plantón al presidente de la República, será, para que pueda entender lo estratégico, lo importante que es este corredor vial, porque es la única oportunidad que le da al Área Metropolitana de Cúcuta de sacar sus productos al mar” dijo Leyva.

Resaltó que una vez se dio la reapertura de la frontera “no estamos viendo un dinamismo económico con Venezuela, realmente no hay condiciones de competitividad y solamente la vía Ocaña – Cúcuta es la que permite llegar a los puertos del Caribe y hoy estamos viviendo una situación muy compleja ahí en el sector de El Tarrita, donde no hay una solución definitiva, donde solamente hay pañitos de agua tibia”.

Resaltó que posiblemente, tanto abandono por parte del gobierno Petro, se deba a un “cobro” por la poca aceptabilidad que tiene el mandatario entre los nortesantandereanos.