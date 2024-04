Hoy dependemos de estar tercerizando el Museo y la Biblioteca Nacional: MinCultura

El ministro de Cultura, Arte y Saberes de Colombia, Juan David Correa, habló en La W tras la designación de la nueva directora del Museo Nacional y las denuncias que se han presentado en redes sociales sobre la operación del mismo.

“Va a llegar una nueva directora con mucha experiencia en lo institucional y con mucha experiencia en lo artístico también que es Liliana Angulo, es la primera vez que una mujer afro va a dirigir el Museo Nacional de Colombia y vamos obviamente a intervenir administrativamente porque hay algunas fallas en este momento que tenemos que entrar a corregir”, aseguró Correa.

Uno de los principales problemas que el ministro evidenció fue el retiro de la Asociación Los Amigos del Museo, que llevaba más de 30 años apoyando las actividades y contrataciones del museo, “ellos llegaron a la conclusión de que no querían continuar como el operador que nos ayude a contratar a todos estos guías, taquilleros, gente que transporta las obras de arte, curadores investigadores, porque como ustedes comprenderán el tamaño del Estado es tan pequeño y asumir toda esa contratación desde el Ministerio sería absolutamente imposible”.

Aunque se desconocen las razones del retiro por parte de la Asociación Los Amigos del Museo, el ministro afirmó que intentó persuadirlos para que continuaran con su labor. “Nos decían que el desgaste que estaban teniendo por la cantidad de contratación era demasiado para los réditos que podían obtener (…) yo intenté persuadirlos, pero no lo conseguí”.

Correa aseguró que una de sus principales misiones es crear entre 250 o 300 cargos públicos para el Ministerio de Cultura en los próximos meses, “presentaremos este fortalecimiento institucional en dos meses, el Ministerio no tiene una estabilidad y se necesita un fortalecimiento institucional que será presentado ante función pública”.

En cuanto a la carta que circula en redes sociales sobre la invitación oficial por parte del Gobierno al cantante cubano Silvio Rodríguez para una posible presentación en el país, el ministro aseguró que querían que participara en el concierto por la paz el próximo 11 de abril, “obviamente no lo conseguimos, pues no nos ha contestado y sí es una invitación que le queríamos hacer a Silvio, pero no he tenido una respuesta y pues obviamente la carta por alguna razón se filtró y es una carta original mía”.

