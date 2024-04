Juez que habría pedido 600 millones de pesos de soborno quedó en ‘casa por cárcel’

El abogado Rodrigo Parada, quien denunció al juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta (Norte de Santander), Juan Carlos Campo Fernández, porque al parecer, le exigió 600 millones de pesos para torcer una decisión judicial, aseguró en entrevista con W Radio, que sí existían elementos materiales probatorios contundentes para enviarlo a la cárcel.

Aunque respeta la decisión del juez cuarto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga de imponer una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el funcionario judicial, aseguró que no la comparte, pues sí representa un peligro para la sociedad.

“Hoy este señor está en detención domiciliaria en una decisión que, a mi parecer, no tuvo mucho sentido, pero la justicia hay que respetarla tanto para poner en conocimiento de las autoridades, lo ocurrido como para interponer los recursos que correspondan; el día de ayer un juez ordenó que ese señor fuera detenido en su domicilio porque sorprendentemente consideró, que no era un peligro para la comunidad”.

La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación por considerarla contraria a la ley.

El abogado Parada, agradeció a la Fiscalía por la rápida respuesta ante la denuncia sobre el soborno que le estaban ofreciendo para salir favorecido con la decisión del juez.

Relató que fue precisamente el funcionario judicial, el que lo contactó para hacerle el ofrecimiento ilegal.

“Uno no puede permitir que un juez lo llame a uno para decirle que se quiera reunir con uno y con su cliente y simplemente dejar que ese tipo de cosas pasen. Yo creo que hice lo que cualquier ciudadano correcto haría en estos casos, y esto es de casa”, afirmó.

Detalló en W Radio cómo fue que el juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta (Norte de Santander), Juan Carlos Campo Fernández, lo buscó.

“A través de una persona me contacta, me llama, me dice que quiere reunirse conmigo y con mi cliente, yo inmediatamente entiendo que eso es una cuestión irregular, pongo el conocimiento de la Dirección Nacional Anticorrupción y ellos me sugieren que lo grabe”.

Agregó “el señor (juez) me dice que yo debo recogerlo en mi carro junto con mi cliente y que nos vayamos a un lugar distinto a donde él está hospedado porque hay cámaras; mientras vamos en el vehículo él me hace unas manifestaciones donde claramente me pone de presente que la posibilidad para que él levantara unas cautelares tenía un costo de $600 millones de pesos”.

El abogado Rodrigo Parada dijo también que, todo se comunicó inmediatamente a la Fiscalía y se acordó un procedimiento acompañado.

“Se pactó una entrega de dinero, por supuesto estaba directamente ligada a la idea de capturarlo en situación de flagrancia y así se hizo, el señor fue capturado con 50 millones de pesos.

El abogado señaló que durante el encuentro minutos antes de la captura, el juez aparentemente explicaba cómo iba a favorecerlos con la decisión judicial “en la misma reunión ponía de presente cómo es que iba a ser el procedimiento, qué es lo que iba a hacer y al parecer eso al juez de Control de Garantías no le pareció lo suficientemente peligroso y considero que este ciudadano no era un peligro tal como para enviarlo a prisión”.

La Fiscalía le imputó el delito de concusión y el funcionario judicial se declaró inocente.

El abogado Parada afirmó que el juez de control de garantías desestimó que Campo Fernández, viajó para pedirles dinero a cambio de beneficiarlos con una decisión judicial.

“Debo precisar también que durante las audiencias en ciudadano capturado a través de su abogado manifestó que tenía diabetes para el juez, eso fue una situación gravísima que al parecer no podía ser compatible con la aplicación de la libertad, no obstante dejó de valorar, que este ciudadano se desplazó desde Cúcuta en su vehículo a exigirnos dinero a mí directamente y después a mi cliente”.

El juez procesado por el presunto ofrecimiento de la millonaria coima, tenía antecedentes disciplinarios porque cuando litigó como abogado fue sancionado por dos meses, situación que Parada consideró que debió tener en cuenta a la hora de nombrarlo como juez.

“Seguramente la Judicatura verificó esa situación y le pareció que no tenía ningún inconveniente con la magnitud y la dignidad de la Administración de Justicia, yo particularmente creo que esto es un tema también que llamar al llamado de atención a los magistrados que postulan a los jueces para que también tengan en cuenta estos tipos de situaciones”.

Aseguró que este es un caso de corrupción en la justicia que debe ser tenido en cuenta, “es una situación muy triste y hay que luchar contra eso, uno no puede quejarse todos los días de la corrupción, pero seguirse colando en las filas o diciendo mentiras o con estando este tipo de actitudes”.

La Fiscalía General presentó ocho grabaciones como elementos materiales probatorios con los que se buscaba demostrar la inferencia razonable de autoría del delito de concusión y que de manera preventiva fuera enviado a la cárcel.

“Quiero contarles que se presentaron ocho grabaciones, por supuesto es un operativo que se llevó a cabo durante una semana larga”. Detalló que esas grabaciones “advierten claramente las exigencias de dinero”.

Concluyó asegurando que “no se entiende cómo esta situación no pudo generar la suficiente preocupación en la administración de justicia como para considerar, que este señor debe estar libertad”.