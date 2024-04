Asamblea Cafetera, ¿pero sin la Federación Nacional de Cafeteros?

Desde la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se proteja el ejercicio de la libre asociación y el trabajo conjunto con los gremios del sector agropecuario.

El llamado se generó a raíz de la convocatoria que se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura a una Gran Asamblea Cafetera para este 3 de abril. Allí la SAC pidió al Gobierno que se apoye en la Federación Nacional de Cafeteros ante la preocupante situación que se vive en ese sector del agro y que se aproveche la experticia que ha generado en décadas.

Expresó: “frente a las necesidades y preocupaciones que vive la actividad cafetera, el Gobierno debe apoyarse en la legitimidad, representatividad, fortaleza institucional y capacidad de convocatoria de la Federación Nacional de Cafeteros, organización de más de 96 años de existencia, para que las soluciones se construyan a partir del conocimiento y experiencia que tienen esta institución y sus representantes nacionales, departamentales y municipales que pueden ser democráticamente elegidos cada cuatro años por más de 336.000 caficultores habilitados en más de 580 municipios de 20 departamentos de nuestro país”.

Esto claramente, se debe a que el Gobierno hizo una convocatoria abierta a dicha Asamblea, pero que hasta el momento no ha generado ninguna interlocución con la institución más importante que tienen los cafeteros que es la FNC.

Desde W Radio, se indagó al mismo gerente de la Federación, Germán Bahamón, si asistirá al evento en donde se espera contar con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, pero no respondió, se presume que Bahamón no asistirá ya que no es un evento ni una asamblea convocada por institución que gerencia.