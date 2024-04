Documento de MinHacienda sobre costo de reforma a la salud no es aval fiscal: Anif

El centro de pensamiento económico Anif alertó que el documento que publicó el Ministerio de Hacienda con las proyecciones de ingresos y gastos de la reforma a la salud hasta el 2033, no es un aval fiscal, pues faltan rubros por estimar y la cartera sostiene que debe haber recorte y redistribución del gasto.

“Para pena de muchos, el documento no constituye un aval fiscal, pues al final concluye que el flujo de gastos debe analizarse en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), y lo más preocupante, que “…(debe haber) un recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos. Eso sugiere que el proyecto no cuenta con el visto bueno de esta cartera y que no dispone de recursos que respalden su ejecución”, sentenció la Anif.

En este mismo sentido, el centro de pensamiento agrega que “de aprobarse el Proyecto de Ley en los debates faltantes en el Senado, estaríamos frente a una crisis financiera en el sector salud”.

Y es que a esto se suma que el déficit acumulado entre 2021 y 2023 del sistema de salud en el país es de $9,7 billones.

“Asimismo, según nuestras estimaciones, para el 2024 la necesidad de recursos asciende a $44,6 billones y el PGN presupuesta tan solo $35,3 billones para el aseguramiento en salud, lo que deja sin cubrir un monto cercano a $9,3 billones”, señala el estudio de Anif.

De este modo, el documento de la cartera de Hacienda sugiere un déficit de $6,3 billones solo para los primeros tres años del sistema de salud en el país.