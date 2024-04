¿Puede el autismo considerarse una enfermedad?

En el 2 de abril, Día Mundial del Autismo, Tatiana Luis, Máster en Autismo y Diplomada en Neuropsicología por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Cataluña, contó en Salud y Algo Más su experiencia como madre, especialista y también habiendo sido diagnosticada con esta condición.

Tatiana es fundadora de ‘Autismo en Positivo’, una iniciativa a través de la cual se ha convertido en la principal influencer de habla hispana en torno a la concientización sobre el autismo. Este proyecto surge a raíz de la búsqueda de información para la formación de su hijo identificado en el espectro autista, lo que la llevó, además, a especializarse en la materia.

“Decidí formarme porque no encontré nada para formar a las personas con esta condición”, explicó, Luis, quien pasó por tres procesos de diagnóstico, antes de confirmar que era autista, luego de que su hijo fuera diagnosticado.

“Hay tantos tipos de autismo como personas”

“El autismo es un espectro, hay tantos tipos como personas. Todos los seres humanos somos diferentes, ahora imagina con las conexiones en el cerebro funcionando de manera distinta”, expresó.

“Solemos pensar que el autista es el ‘Supergenio’ de las series de televisión, tipo Sheldon Cooper o el protagonista de ‘The Good Doctor’; o el otro extremo, de la persona que no habla y que se agrede, y no necesariamente es así en todos los casos”, añadió sobre el reconocimiento mediático de esta condición.

“Anthony Hopkins recientemente, aunque es un actor bastante mayor, descubrió que es autista, pasó toda la vida pensando que era raro o diferente”, ejemplificó la experta.

¿Es el autismo una enfermedad?

“El autismo no es una enfermedad, no se ‘padece’ como dicen en algunos medios de comunicación. Es un tipo de cerebro, así como hay tipos de piel, y múltiples expresiones humanas. No es algo que se pueda curar, a alguien no le pueden cambiar el cerebro”, enfatizó Tatiana Luis.

“Hay una amplia variedad de manifestaciones, y las diferencias son muchísimo más radicales entre hombres y mujeres. Ha habido un sesgo de género, y por eso las mujeres históricamente han sido menos diagnosticadas. Los roles tradicionales indican que se espera que los niños destaquen más por su liderazgo; mientras que las mujeres, que son calladas o no se relacionan, pueden pasar desapercibidas”.

Recomendaciones para las familias con hijos autistas

“A las familias es animaría a que si hay sospechas, no demoren la búsqueda de ayuda profesional, es importante contar con una opinión cualificada. Cuando se trata de nuestros hijos debemos buscar hechos, se pueden hacer pruebas para poder identificarlos a tiempo”, aconsejó la profesional.

“Si ya han recibido el diagnóstico, les recomiendo que no intenten cambiar a sus hijos, que demuestren que los aceptan como son y que busquen apoyos y terapias que sean respetuosas, no terapias conceptuales que busquen retribución con premios o castigos. Ellos necesitan ser celebrados y aceptados tal como son”, añadió.

¿Las personas autistas son propensas a otras afecciones?

“Puede haber condiciones coexistentes muy amplias, por eso se debe buscar una opinión profesional integral porque hay otras cuestiones que pueden acompañar al autismo, depresión, trastorno del sueño, hipersensibilidad”, señaló Tatiana.

“Las familias deben buscar un diagnóstico completo, hacer un análisis para ver si otras cuestiones necesitan un apoyo individualizado a nivel médico, si hay que hacer adaptaciones en el hogar”, puntualizó la fundadora de ‘Autismo en Positivo’.

Escuche la entrevista completa a continuación: