Han intentado perjudicar al papa Francisco dentro y fuera de la iglesia: Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal, periodista y autor de la biografía del papa Francisco, conversó en los micrófonos de La W sobre ‘El sucesor’, libro que profundiza sobre la relación entre el papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI.

Inicialmente, Martínez comentó que el libro busca desentrañar los 10 años de convivencia entre el papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI, “con sus momentos buenos y difíciles y con historias que son más que la ficción. Ha sido impresionante que el papa Francisco haya querido romper su silencio para contar esta historia”.

Asimismo, indicó que por lo que se dice en el libro, “Benedicto nunca quiso criticar o entrar en conflicto con el papa Francisco, lo que sí había entre sus colaboradores era malentendidos, situaciones difíciles, críticas y algunos intentaban instrumentalizar a Benedicto XVI contra el papa Francisco”.

Por esto, según Martínez, el papa quiso dar su versión en este libro. “Lo han intentado perjudicar dentro y fuera de la iglesia (..) las resistencias contra el papa Francisco no son resistencias sociopolíticas, no es una oposición frontal, es una oposición de frenar sus decisiones, ser perezoso en explicar lo que él dice”.

Por otra parte, el autor expresó que hay mucha gente interesada en que se hable del fin del pontificado. “Es cierto que cronológicamente el papa tiene 87 años, pero aquí puede pasar de todo, él ahora mismo está haciendo proyectos, está considerando en el futuro no cambiar el cónclave, viajar a Argentina en noviembre, a Asia en septiembre, no es una persona que no tenga planes en la agenda”.

Escuche la entrevista completa a continuación: