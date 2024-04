Preocupación en Norte de Santander por el futuro de Sanitas

Cúcuta

Luego de la intervención de la Supersalud a Sanitas, usuarios en Norte de Santander aseguran que están preocupados por el futuro de esta EPS. En el departamento fronterizo son cerca de 140 afiliados.

Karime Sus tiene 25 años recibiendo los servicios médicos por parte de Sanitas, conoce muy bien algunos de los procesos, fortalezas y debilidades del sistema, pero aboga por el buen servicio prestado en estas más de dos décadas.

“A mí me parece grave, porque como están las cosas pensaría que simplemente es una retaliación por el hecho de que es una prestadora grande y no le aprobaron al gobierno la Reforma a la Salud que están empecinados. El sistema de salud necesita ajustes, pero no necesita que lo desaparezcan o lo intervengan, solo ajustes”, dijo Sus.

Añadió que algunos usuarios han registrado quejas o inconformidades, pero esto no convierte a Sanitas en un mal prestador de servicio.

Le preocupa que pretendan retroceder en el sistema de salud del país “como el del antiguo Seguro Social. Esto nos parece nefasto a muchos usuarios, la gente está supremamente preocupada con ese tema”.

Por su parte, María Fernanda Conde, representante de la Asociación de Usuarios de Sanitas de Cúcuta, indicó que desde este martes 2 de abril y una vez conocida la intervención a la EPS, se comenzaron a dar la cancelación de citas con especialistas a varias personas en Cúcuta.

Fue más allá y dio su opinión personal como colombiana sobre la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, cuestionando los vacíos de la misma, sobre todo para la población de la tercera edad que presenta enfermedades de alto costo como cáncer.