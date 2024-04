Desespero en Bolívar por falta de agua potable, piden declarar calamidad pública

Cartagena

Municipios en Bolívar no cuentan con suministro de agua potable, tampoco con alcantarillado. Comunidades desesperadas cavan pozos artesanales con el fin de almacenar el agua que obtienen una vez al mes o compran.

El municipio de Altos del Rosario, que tiene más de 16.000 habitantes, pese a estar ubicado a orillas del Río Grande, no cuenta con acueducto que beneficie a la población en general.

“No contamos con un sistema de adecuado, de alcantarillado. Tenemos un micro acueducto, no es el óptimo, tenemos un tanque, pero el agua está totalmente contaminada y no beneficia ni el 30% de la población; hoy podemos decir que la gente se está beneficiando con pozos artesanales, incluso yo en mi casa tengo que tener un pozo para subsistir”, exteriorizó el alcalde de la población, Juan Carlos Romo Pérez.

Manifestó, “los que no tienen agua les toca recurrir a los vecinos a solicitarles el tanquecito. Hoy Gestión del Riesgo nos envió un carrotanque para abastecer de agua a los lugareños, nos mandan el carrotanque y no tenemos donde llenarlo; cosa más triste, a mí me dio tristeza porque tuvimos que devolver el carrotanque, no teníamos para abastecer agua”.

“La comunidad, en su afán de estar haciendo los pozos artesanales de agua y en medio de la excavación, encontró gas, al colocarle candela se prendió fuego. La gente buscando agua encontró gas. Estaban buscando agua y resultó una llama encendida”, sostuvo el alcalde Juan Carlos Romo.

Indicó, “hace como 3 días se devolvió el carrotanque porque no tenemos como llenarlo, pero buscamos alternativas llevando a los corregimientos y fincas lejanas agua que compramos, como pacas”.

En el municipio de Norosi, con la situación del fenómeno del niño se ha incrementado más esa incertidumbre, el alcalde manifestó que sí cuentan con un carrotanque el cual abastece a los corregimientos.

“La cabecera municipal por los trabajos de la minería ilegal tiene la quebrada vuelta nada, estamos sufriendo, agua potable no tenemos en ninguna parte del municipio. Estamos procesando el agua fea, amarilla, en la quebrada, precisamente los químicos estaban haciendo efecto”, indicó Wilberto Fonseca Arbelaez, alcalde de Norosi.

Añadió, “en el municipio las personas compran agua, en los corregimientos se construyeron pozos, pero es una solución inmediata y no a futuro. Con un carrotanque prestamos los servicios, captamos agua de los pozos profundos”.

Por su parte el alcalde de San Juan Nepomuceno, Guido José Figueroa Martínez, señaló que el acueducto de la población es compartido con el municipio de San Jacinto, “ese acueducto para tener sostenibilidad debería poner en la planta donde llega el agua entre 120 y 140 litros por segundo, para poder tener el suficiente caudal para los dos municipios, a mí me están llegando 30 litros”.

“Puedes deducir, qué presión tiene el agua para poder llegar a los barrios altos, para mandarla a San Jacinto, para todo el proceso”, manifestó Figueroa Martínez.

El alcalde de San Juan Nepomuceno aseguró que, en los tres meses que lleva su administración, la comunidad ha realizado más de 20 paros por falta de agua.

“Hoy nosotros estamos viviendo una situación demasiado crítica, tres meses de mi administración y ya hemos tenido 20 paros. La gente tiene necesidad de agua y es una realidad, no podemos salir hoy a maltratar a la gente porque está solicitando el agua, porque realmente no la hay”, afirmó.

Ante esta difícil situación que enfrentan municipios en Bolívar, el gobernador Yamil Arana anunció una inversión por más de $90 mil millones para impulsar el suministro de agua en 11 municipios.

El gobernador aseguró que, su meta es llevar agua potable a cada hogar bolivarense, “con Aguas de Bolívar se garantizó una inversión por el orden de los $90.050 millones, que buscan construir nuevos acueductos, además, realizar inversiones en otros con el firme propósito de que puedan tener el servicio las 24 horas al día”.

“Con proyectos en ejecución y nuevas inversiones estamos garantizando la prestación del servicio de agua potable en varios municipios del norte y sur del departamento de Bolívar”, explicó Yamil.

El gobernador detalló que, en Turbana se pondrá en funcionamiento pleno el nuevo sistema de acueducto y superar algunas deficiencias de suministro eléctrico.

“Este acueducto está construido y solo falta ponerlo a funcionar al 100%, pueda entrar en funcionamiento lo antes posible, como es el anhelo de los turbaneros”, indicó.

Acotó, “en los municipios de La Línea como Villanueva, Santa Rosa, Soplaviento, San Estanislao, estamos formulando dos nuevos proyectos para ampliar capacidad de tratamiento de agua. En San Juan Nepomuceno y San Jacinto también vamos a optimizar el sistema de acueducto regional”.

“Para el caso de los municipios de Altos del Rosario y Norosí, en el sur de Bolívar, se iniciará en los próximos días, las obras de construcción y rehabilitación de sus acueductos”, ratificó.

Sostuvo, “en San Juan y San Jacinto, por ejemplo, se hará una inversión de casi $20 mil millones para la optimización de la conducción, almacenamiento y circuito hidráulico; en el sector de La Línea, hay disponibles $36 mil millones para la construcción del sistema de acueducto en Villanueva y Santa Rosa de Lima; $15 mil millones para Arroyo Hondo, donde se optimizará el sistema en la cabecera municipal”.

“En Altos del Rosario, se dispuso de $7.690 millones que serán invertidos en la construcción de un moderno acueducto; para Norosí, se asignaron cerca de $11 mil millones que buscan optimizar la línea de conducción del acueducto y así poder llevar el agua a las casas de este municipio”, dijo Yamil Arana.

El alcalde de Norosi, Wilberto Fonseca Arbeláez, comunicó que Aguas de Bolívar había hecho el sistema de acueducto en su población como es las albercas, ahora se habla de la traída del agua a 38 kilómetros de la cabecera por vía gravedad, por medio de unas quebradas que están vírgenes.

“Tendríamos el servicio ya más completo, porque acá en el municipio se presta el servicio por sectores cada ocho días, nueve días, esto sería una solución de raíz para esos problemas. Estamos esperando que se firme el acta de inicio, el contratista asegura que en este mes arrancaría la obra con una inversión de más de $12 mil millones”, manifestó el alcalde.

Por su parte, Juan Carlos Romo Pérez, alcalde Altos del Rosario, municipio que fue golpeado por la ola de violencia, al igual que Norosi, informó que en su comunidad el proyecto ya inició con las perforaciones.

“Se destinaron los recursos y empezaron las perforaciones del pozo donde va a quedar el tubo de captación que va a llevar el agua. El proyecto está por más de $9 mil millones”, indicó Romo.

A su vez, el alcalde de San Juan Nepomuceno, Guido José Figueroa Martínez, detalló que en su población se estaba estructurando el diseño de la inversión que se va a realizar.

“Nosotros hicimos unas peticiones específicas como la creación de un desarenador en el mismo sitio de captación, donde el agua salga sin barro, que sería un avance importante. Se van a repotenciar 7 motores, se van a comprar bombas nuevas que es la vida de la succión, se va a cambiar 200 metros de línea de conducción y se van a hacer algunas reparaciones importantes del sistema en centros educativos”, expuso Guido.

Destacó, “es una inversión muy especial que está haciendo el gobernador para que el sistema sea optimizado y llegue agua a la casa de los sanjuaneros, porque en este momento estamos en una situación crítica”.

“El gobernador está hablando de una inversión por más de $19 mil millones, ya están en proceso de una última mesa técnica, haría falta abrir licitación y contratar. Los entes de control tienen conocimiento de todas las situaciones que se han vivido en el municipio con el tema del acueducto”, siguió diciendo el alcalde de San Juan Nepomuceno.

Solicitó al gobernador, que en el proceso de la ejecución del contrato inicien con la optimización del bombeo, que los equipos sean optimizados para que estén en buenas condiciones y después empezar a reparar.

Enfatizó, “queremos que nos llegue el agua, la suficiente con el suficiente caudal aquí en el municipio”.

Bolivarenses aseguran que, serán veedores de la millonaria inversión que se realiza para optimizar el acueducto en los municipios.