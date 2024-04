Varios municipios de Boyacá sufren por la falta de agua potable

Tunja

El alcalde del municipio de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, tuvo que decretar la alerta roja, ya que el nivel del embalse que surte de agua a esta región del departamento ha bajado considerablemente.

“La situación es bastante crítica, hemos estado muy pendientes de mitigar todas las tareas que ha dejado el Fenómeno del Niño. En este momento con ayuda de la Gobernación de Boyacá tenemos tres carrotanques, nosotros tenemos dos volquetas habilitadas con 10.000 litros, pero obviamente no es suficiente porque ya no tenemos la capacidad ni la presión para poder sacar agua potable, por lo tanto, se complica el desabastecimiento no solo en el área urbana sino también en el sector rural”, dijo el alcalde municipal.

En el caso de Chiquinquirá, las medidas adoptadas para el ahorro del agua se basan en la aplicación de la disminución del incentivo económico a los usuarios subsidiados que excedan en el consumo del agua. El embalse del río Suárez en Chiquinquirá cuenta con bajos caudales en el río Suárez debido al Fenómeno del Niño.

“Teniendo en cuenta la resolución 39 de 2024 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, nosotros iniciamos a aplicarla con el propósito de disminuir el consumo de agua y más que disminuir el consumo, es que la gente empiece a tomar conciencia de la necesidad ahorrar agua, en este sentido a través de esta resolución se ordena aplicar las medidas de para el consumo excesivo de agua en hogares residenciales a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, básicamente estos estatus tienen subsidio hasta los 11 metros cúbicos consumidos, quienes consuman de 12 metros cúbicos en adelante pagarán una tarifa plena y los usuarios que superen un consumo superior a los 22 metros cúbicos o de ahí en adelante, se les cobrará el doble de la tarifa”, aseguró Iván Mauricio Fonseca, gerente de Empochiquinquirá.

Por su parte, en Samacá también han disminuido las fuentes de abastecimiento del municipio, lo que llevó al alcalde Wilson Castiblanco Gil a decretar la medida de racionamiento de agua en todo el municipio intercalando el racionamiento entre la zona urbana y rural.

“En nuestro municipio nos hemos visto afectados por el Fenómeno del Niño y las fuentes de abastecimiento de agua han disminuido considerablemente y es por esto por lo que decidimos decretar la medida de racionamiento. Hemos trabajado con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo quienes nos han facilitado carrotanques que nos han servido para mitigar esta situación de desabastecimiento de agua”, indicó el mandatario de los samaquenses.

Por último, en Saboyá el mandatario Juan Carlos González señaló que por la falta de las lluvias y las altas temperaturas que se han presentado, el municipio padece de desabastecimiento de agua, el cual se ha venido solventando con el carrotanque que les envió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Hace más de un mes no llueve en nuestro municipio y debido a las altas temperaturas que ha provocado el Fenómeno del Niño, se ha disminuido la presión del agua y decidimos decretar el racionamiento. Gracias al carrotanque que nos envió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hemos podido llevar agua a los habitantes del municipio, pero esto no ha sido suficiente”, expresó el alcalde de la localidad.