Este año Famisanar podría ser devuelta a sus accionistas: interventora Sandra Jaramillo

En diálogo con Sigue La W, la agente especial interventora de la EPS Famisanar nombrada por la Superintendencia Nacional de Salud, Sandra Jaramillo, entregó un balance muy positivo sobre los avances que ha tenido la entidad en materia de atención a los usuarios y pago a los prestadores de los servicios de salud.

Explicó que cuando recibió la EPS esta tenía varios incumplimientos e incidentes de desacato en la atención de sus afiliados.

“Las quejas han tenido una reducción del 12% entre septiembre de 2023 y febrero del año 2024 y también hubo una disminución del 18% de las tutelas”.

Jaramillo explicó que en este momento están brindando un flujo adecuado mes a mes para lograr garantizar una adecuada atención en salud para los afiliados, si embargo todavía no ha iniciado el pago de deudas anteriores y el grueso de los pasivos se resolverá a través del programa de restructuración.

“La primera etapa es buscar la estabilidad, es decir, que no estemos generando perdidas y ya logramos reducir en más del 5% las del año 2022 en relación con el año 2023. El objetivo es lograr un punto de equilibrio y dejar un margen para pagar deudas del pasado”, explica.

¿Famisanar se va a liquidar?

La funcionaria expresó su optimismo frente a esta intervención y contó que este proceso está por un año, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2024.

“Tenemos como meta presentarle a la Supersalud en mayo un plan de reorganización institucional, si ese plan es aprobado, en julio o agosto en ese momento se podría levantar la intervención y se podría entregar la EPS de nuevo a los accionistas. Si por alguna razón se extiende se puede prolongar unos meses más allá, tenemos un año de plazo. Dejaríamos la entidad encausada para que continúe adelante igualmente con una supervisión de la Superintendencia”.

Sobre la UPC, la agente advirtió que este pago lo están recibiendo oportunamente porque se recibe de manera anticipada, sin embargo, este valor es insuficiente “en este sentido hay que trabajar en dos vías, hay que lograr eficiencias en la pertinencia y seguramente es importante un esfuerzo del gobierno para que se logre aumentar y lograr un equilibrio.”

¿Qué tan traumático es para los usuarios la intervención de una EPS?

Sobre Famisanar aseguró que ha habido un muy buen resultado porque se acercaron con clínicas y hospitales, les explicaron cómo es la intervención y eso ha permitido que la red de servicios se mantenga estable, señalando que no hay dificultad para acceder. Son más de 1.000 IPS las que atienen a los afiliados de esta entidad.

Sin embargo, afirmó que todavía falta la disposición de todas las especialidades y algunos medicamentos, por ello la gestión es un trabajo que se tiene que hacer día a día. “La recuperación va siendo gradual”.

Finalmente, Jaramillo revela que lo más difícil de este proceso ha sido la desinformación “han circulado mensajes diciendo que nos vamos a liquidar, que ya estamos liquidando, a los usuarios los llaman y les dicen que se tienen que trasladar por eso nosotros trabajamos con muchas campañas de comunicación para que no crean en esos cuentos falsos”

¿Cuántos usuarios han perdido?

“En todo el tiempo que llevamos iniciamos con 3 millones de usuarios y tenemos más de 2 millones 914.000, así que no ha sido una salida masiva”.

Todos los detalles a continuación: