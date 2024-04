Imperdible historia de César Mora: así Jaime Garzón se volvió un enamorado de ‘Canela’

El compositor, cantante y actor colombiano César Mora estuvo en W Fin De Semana para hablar de su vida, sus nuevos proyectos y también de la gran amistad que tuvo con Jaime Garzón, asesinado en 1999.

Mora contó al detalle la historia de cómo surgió ‘Canela’, una de sus composiciones más populares e importantes.

“Nace del producto de la vida de un músico en las noches de la Bogotá fría de los años 80. Yo tocaba en un sitio icónico como ‘La Teja Corrida’ y era un microcosmos donde se reunía la gente de arte, la política, ministros”, mencionó.

Una de esas noches, en medio de una borrachera, se subió a un avión y terminó en Quibdó, capital de Chocó.

“Lo que me cuentan es que yo estaba tan cansón e insoportable que me dijeron que me llevaban, entonces amanecí en Quibdó”, relató.

Fue por esta anécdota que creó ‘Canela’, la canción de la que vivió ‘enamorado’ Jaime Garzón, importante periodista y humorista colombiano.

“Conocí a Jaime Garzón en una fiesta. Él abrió la puerta y me dijo ‘usted tiene una canción que me mata’. Yo pensé que era ‘Caramelo de Maní’, y me dijo ‘no sea marica, ‘Canela’. Manipulándome, esa noche me la hizo cantar unas 20 veces”, contó.

Ese fue un punto que marcó el inicio de la amistad entre el periodista y el artista. Sin embargo, no todo fue color de rosa, también hubo peleas entre ellos.

“En los lugares a donde iba a cantar, se colocaba al frente de la tarima y me decía ‘Mora, ya llegué’. Entonces le decía que me dejara trabajar”, comentó.

“Él era fan enfurecido de esa canción. Siempre he dicho que el éxito de esa canción es Jaime Garzón”, añadió.

Escuche la historia con detalles en el audio adjunto a continuación: