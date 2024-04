Empieza a regir nueva medida de pico y placa para carros particulares en Santa Marta

Santa Marta

A través del decreto No. 334 del 5 de abril de 2024, se implementará un nuevo sistema de Pico y Placa a partir, el cual regirá por horas con el objetivo de mitigar la congestión vehicular en la ciudad.

El horario establecido para la restricción vehicular será de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., y se implementará en el área urbana del distrito según el último dígito de la placa del vehículo, de la siguiente manera:

Lunes: dígitos 1-2.

Martes: dígitos 3-4.

Miércoles: dígitos 5-6.

Jueves: dígitos 7-8.

Viernes: dígitos 9 -0.

De acuerdo con el mencionado decreto, esta medida tiene una excepción para vehículos de turistas que se vean afectados por el pico y placa, siempre y cuando puedan mostrar el comprobante de pago del último peaje expedido fuera del perímetro urbano.

El estudio del aforo vehicular se llevó a cabo durante las horas pico en vías con mayor congestión, como la Avenida del Libertador y la Avenida del Ferrocarril, con el fin de identificar los puntos críticos y diseñar estrategias efectivas para reducir el tráfico en la ciudad.