Las recomendaciones de la UPME para cuidar del agua y la energía en el país

Tras el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de empezar a racionar el agua, la incertidumbre sobre cómo están los embalses que abastecen el preciado líquido y la energía en el país ha venido en aumento.

Ante el escenario, quien volvió a dar un parte de tranquilidad, fue la Unidad de Planeación Minero Energética, la cual aseguró que ya se adoptaron medidas para cuidar el nivel de los embalses y así mismo asegurar los suministros de agua y energía eléctrica.

En entrevista con W Radio, el director de la UPME, Adrián Correa, explicó que en cuanto al nivel de los embalses del país durante las recientes jornadas se alcanzó una estabilidad que se tenía entre los pronósticos.

“Al día de hoy lo que hemos visto, además en la última semana, es una estabilización en el nivel de embalses. Estamos en niveles de 31.5%, 31.6% por ahí más o menos, hemos fluctuado en la última semana más o menos mostrando un poco lo que ya esperábamos que sucediera en el mes de abril desde el año pasado que se construyó algo que se llama la senda de referencia y es que este mes sería de eso, de estabilización e inicio de la agenda de recuperación en los niveles de embalses para el resto del año”, dijo.

En cuanto a las recomendaciones que la UPME está generando en el tema, el director Correa, fue enfático en expresar que acá será importante la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía frente al uso que haga tanto del agua como de la energía.

“Hemos tomado las medidas regulatorias y se ha hecho pues todo el seguimiento necesario para para que estemos en el momento en el que estamos, la ciudadanía sigue recibiendo el servicio de energía eléctrica de manera segura y confiable. La recomendación es, por supuesto, siempre estemos o no en fenómeno de El Niño es hacer un uso responsable y algo que nosotros nos gusta mencionar con recurrencia es uso no solamente eficiente, sino racional de la energía y eso pasa también por no solamente los usuarios residenciales que por supuesto pueden contribuir de manera importante en ahorro del agua y la energía, sino también en grandes casas, en las cargas que tienen un uso intensivo de la energía, industriales, comerciales, grandes superficies, hoteles, todo este tipo de usos que en cantidad son menores tal vez, pero que en intensidad en el uso de energía eléctrica son mayores, allí se pueden generar medias de mucho mayor impacto”, dijo.

“A nosotros nos gusta recalcar mucho el tema del uso de los aires acondicionados que estén en temperaturas mayores a 20 grados, nuevamente esto hoy y siempre, no solamente por fenómeno de El Niño, esto puede traer enormes ahorros pues por las decenas de miles de aires acondicionados y el gran consumo energético que este tipo de artefactos tienen; entonces el llamado es ese, el llamado es a hacer un uso consciente y muy racional la energía en estos momentos”.

Así mismo, el director Correa confirmó que adoptará unas medidas que permitirán añadir energía adicional de carácter solar al sistema, con el fin de garantizar la disponibilidad del servicio para los colombianos.

Explicó: “nosotros hemos atendido lo que el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía dictaminaron a inicio de año y es, por ejemplo, habilitar inyección de energía excedentaria en algunos de los generadores que ya se encuentran operando en el país, hay energía que puede ser aprovechada y de hecho durante la semana pasada y hoy también estaré firmando durante el día unas autorizaciones para energía adicional particularmente solar que puede inyectarse ya en el sistema; son medidas nuevamente de mitigación, unas medidas de lo que nosotros consideramos que es planeación robusta es decir, planeando, considerando escenarios muy conservadores, pensando que en abril tampoco vamos a tener muchos aportes”.

Finalmente, la UPME aseguró que todas las medidas anteriormente explicadas son de carácter preventivo, ya que es “mejor pecar por exceso para no estar lamentando la situación después”.