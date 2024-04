¿Tiene números antiguos en su celular? Esta es la razón por la que debería borrarlos

El celular es ese aparato electrónico que se lleva a todas partes, pues guarda información sumamente relevante de los usuarios, por ejemplo, contraseñas, cuentas bancarias y contactos de emergencia; asimismo, se volvió desde hace unos años en una herramienta de trabajo capaz de permitir hacer documentos, plantillas de diseño, sostener reuniones, entre otras labores fundamentales para las empresas.

Debido a su importancia, los ciudadanos tienden a protegerlo o cuidarlo de los hurtos, así como de páginas y aplicaciones maliciosas que buscan robarse los datos; sin embargo, muchos olvidan los peligros que conlleva no tenerlo actualizado e incluso no borrar tanto la información como los números de los contactos que no se utilizan, pues además de un tema de espacio, se ve comprometida la seguridad.

¿Por qué se deben borrar los números antiguos de un celular?

Diversos expertos como ‘Xataka Móvil’, página dedicada a publicar las últimas actualizaciones de tecnología, sugiere que “los operadores, en ocasiones, ‘reciclan’ o reutilizan números que antes pertenecían a alguien”, en ese sentido, “el número antiguo de un familiar o amigo suyo puede pertenecer ahora a alguien que no conoce”.

Por lo tanto, si recibe un mensaje por la aplicación de ‘WhatsApp’ u otro medio de un contacto que no ha borrado, podría caer en estafas o engaños y llegar a transferir sumas importantes de dinero e incluso brindar información personal creyendo que es su familiar o amigo. Entonces, además de ser un tema de liberar almacenamiento, se convierte realmente en un asunto de seguridad.

Ante ello, se aconseja que periódicamente revise su agenda de contactos que encuentra en el ícono de teléfono en su dispositivo móvil Android o iOS y elimine aquellos números con los que no interactúa, pero ¿cómo hacerlo? Le contamos.

¿Cómo borrar un número en Android?

El usuario que tenga un dispositivo móvil Android podrá borrar los contactos que tiene guardados en la agenda así, según lo mencionado por Google:

Ingrese a la aplicación de ‘Contactos’ que encontrará en su celular.

que encontrará en su celular. Ubique el número que quiera eliminar y selecciónelo.

y selecciónelo. Una vez dentro del contacto, oprima en ‘Más’ o en los tres puntos.

Dé clic en el botón ‘Eliminar’.

Para borrar varios contactos, debe seleccionar todos los números que eliminará y presione en ‘Borrar’ o en el ícono de ‘caneca de basura’. Recuerde que, estos automáticamente se trasladarán a una carpeta para ser suprimidos completamente después de 30 días.

Así puede eliminar los contactos de iPhone

El servicio de soporte de iOS señala que para eliminar de forma permanente a un contacto se debe hacer lo siguiente:

Abrir la aplicación de ‘Contactos’ y dar clic en el número que quiere borrar de su lista.

y dar clic en el número que quiere borrar de su lista. Oprima en ‘Editar’.

En la parte inferior encontrará el botón ‘Eliminar contacto’, dé clic y confirme esta acción.

Ahora bien, la manera adecuada de borrar varios contactos al tiempo es por medio de ‘iCloud.com’, para ello se debe: