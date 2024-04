Fuimos a entregar los pasaportes: Juan F. Petro tras cancelación del documento diplomático

En diálogo con W Radio, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, aseguró que él y su esposa fueron hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores a entregar los pasaportes diplomáticos que se les había entregado en octubre del 2022, argumentando pertenecer a una organización internacional.

“Nosotros fuimos y entregamos los pasaportes diplomáticos porque eso ha generado cualquier controversia, suspicacias y unas intrigas que ya pasan la raya de lo normal, y que no tienen ningún sentido”, dijo Petro.

Le puede interesar Cancillería canceló pasaportes diplomáticos de Juan Fernando Petro y su esposa

De igual forma, aseguró que, cuando lo nombraron a él y a su esposa en la Comisión Latinoamericana Derechos Humanos, decidieron solicitar el pasaporte diplomático teniendo en cuenta que tenían un cargo internacional.

“Fuimos a la Cancillería y preguntamos: ‘¿podemos tener pasaporte diplomático?’, y ahí en la Cancillería nos dijeron: ‘listo, sí'. Yo no tengo ni idea de normatividad internacional, simplemente como ciudadano fui respetuosamente y pedí si podíamos tener el pasaporte diplomático, y allá nunca nos dijeron: ‘no, ustedes no pueden por esta y esta razón’, y nos lo dieron, y nos fuimos hacer nuestro trabajo, con un pasaporte diplomático que, yo no tenía ni idea ni mi esposa, iba a costar tanto escándalo y sobre todo, a inventar tanta cosa alrededor del documento”, agregó.

Juan Fernando Petro aseguró que actualmente él y su esposa tienen un pasaporte normal, ya que al ver tantas reacciones negativas decidieron entregar este documento.