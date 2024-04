JEP rechaza críticas del general Edgar Sánchez y mantiene imputación por falsos positivos

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las observaciones presentadas por el general (r) Edgar Alberto Rodríguez, excomandante del Batallón Magdalena y de diferentes unidades militares, en las que pidió tumbar la imputación en su contra por falsos positivos en Huila. Al contrario, la magistratura reafirmó la acusación contra Rodríguez.

Lo anterior, luego de negar los distintos argumentos presentados por Rodríguez para que se anulara la imputación, entre ellos por ejemplo que no se le había trasladado toda la información para su defensa y al mismo tiempo, que no se le había notificado la decisión (cuando incluso pidió un plazo adicional para poder determinar si aceptaba o no lo cargos, los cuales terminó negando).

“En todo momento le asistió la posibilidad de solicitar una ampliación de esta o de remitir a la Sala de Reconocimiento información que considerara pertinente para el desarrollo de la investigación y el objetivo de esclarecimiento de lo ocurrido. Si bien la Sala no valora negativamente que el compareciente no haya hecho uso de esa posibilidad, tampoco puede afirmarse, como lo hace en su escrito, que no pudo pronunciarse sobre la investigación” concluyó la JEP.

Asimismo, se rechazó lo planteado por Edgar Rodríguez Sánchez sobre falencias argumentativas en la imputación, que terminaron siendo respuestas extemporáneas a las conclusiones de la acusación de la JEP. Para la magistratura, el general pidió declarar la nulidad de lo actuado pero sin presentar falencias reales en la investigación.

“Lo que desarrolla el compareciente en su escrito no son causales de nulidad de la decisión que le atribuye responsabilidad, sino que son planteamientos defensivos que perfectamente puede hacer valer en la etapa del procedimiento prevista por el marco normativo de la JEP para tal fin: el juicio adversarial ante la Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimiento” señaló la jurisdicción.

Adicionalmente, en el documento se produjo un ajuste tendiente a señalar que el mayor (r) Mario Hernán Duarte, exintegrante del Batallón Magdalena, participó en operaciones militares de índole criminal en las que se produjeron falsos positivos, en su condición de oficial de operaciones de esa unidad militar.