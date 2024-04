Víctimas de ‘caso Uribe’ aportarán nuevas evidencias en la etapa de juicio

“Existen elementos probatorios para ir a juicio. Esto no es una sentencia, es un avance significativo”, señaló el abogado Miguel Ángel del Río, quien agregó que hay una preocupación porque la acción penal prescribe en octubre de 2025.

Dijo que con los anteriores fiscales que llevaron el caso no se tenía la suficiente confianza y que en tal sentido no aportaron otros elementos probatorios que deben ser evaluados por el Juez de Conocimiento, quien determina si los avala o no.

“Con esta nueva Fiscalía ponemos de presente los nuevos elementos materiales probatorio que tiene la representación de víctimas para hacer parte también de la adición al escrito de acusación (…) para que en la audiencia preparatoria sean tenidos en cuenta”, señaló del Río.

Indicó que dentro de las pruebas está el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el testimonio de Deyanira Gómez, excompañera de Monsalve y las inspecciones con las que se hizo una grabación al abogado Diego Cadena.

Cuestionó al exsenador José Obdulio Gaviria de querer “contaminar” de política, una decisión judicial y llamó la atención porque en el momento de solicitud de la preclusión sí se estaba de acuerdo.

Destacó que el fiscal que llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe fue designado durante la administración del fiscal Francisco Barbosa y en la interinidad de Marta Mancera, lo cual indica que hubo una independencia y no se puede decir que se trató de una decisión política.

“Es un irrespeto que se diga que el expresidente Álvaro Uribe estaba secuestrado por la Corte. A uno le pueden disgustar las decisiones judiciales, pero de ahí a decir que los jueces son unos criminales no tiene presentación”, señaló el abogado haciendo alusión al exsenador José Obdulio Gaviria.

Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, reiteró que se pueden adicionar evidencias a la acusación, pero que esto se hace una vez se conozca el contenido del escrito de acusación.

“Son tantos los elementos probatorios que no se acudió a una tercera solicitud de preclusión, sino una presentación de un escrito de acusación”, señaló el abogado Villalba.

De otra parte, dijo que en el momento en el que se tomó la decisión de dejar la indagatoria de la Ley 600 como parte del proceso de imputación en la Ley 906, se tuvo en cuenta los términos que en consecuencia tendrán para los delitos una prescripción para el mes de octubre de 2025.

“En este caso concreto no sería esa la fecha, en mi opinión, dado que el presidente, en el momento en que abandona el Senado para que la Corte Suprema de Justicia perdiera competencia en su investigación y llega a la Fiscalía y la imputación solo se da después”

Añadió que en ese sentido en octubre de 2026 se podría dar la prescripción penal, teniendo en cuenta los términos de Ley y no en 2025.